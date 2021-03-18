روما يفوز على شاختار دونتسيك بثنائية ويصعد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

وكالات (صدى):
فاز فريق نادي روما الإيطالي، على مضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني، بهدفين مقابل هدف، في إياب ثمن نهائي البطولة، وصعد إلى ربع بطولة الدوري الأوروبي.
وسجل الإسباني بورخا مايورال لمصلحة روما في الدقيقة 48، لكن جيونيور مورايس سجل هدف التعادل لشاختار في الدقيقة 59، كما نجح مايورال في هز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثاني لروما في الدقيقة 72.
وكان فريق روما فاز 3-0 عل نظيره الأوكراني في مباراة الذهاب، الخميس الماضي، ليظفر بورقة الترشح إلى دور الثمانية في البطولة عن جدارة واستحقاق، بعد فوزه 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.