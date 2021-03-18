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الكشف عن قاعدة صواريخ باليستية إيرانية تحت الأرض

Time منذ 56 دقيقة
Views 1831
الكشف عن قاعدة صواريخ باليستية إيرانية تحت الأرض

وكالات (صدى):
إلتقطت شركة ماكسار تكنولوجيز صور عن حفر أربعة فتحات في جانب أحد الجبال، حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز.

وكشفت صور الأقمار الصناعية أن قاعدة الصواريخ الباليستية الإيرانية – تحت الأرض – خوركو أصبحت جاهزا للعمل تقريبا بعد إنشاء مواقع إطلاق جديدة.

وأوضحت الشبكة أن ثلاثة من هذه الأنفاق هي مواقع إطلاق عمودية صلبة في مرحلة البناء النهائية، وفقًا لتحليل منفصل أجرته مجموعة الاستخبارات المدنية إنتل لاب.

وأضافت الشبكة أن القاعدة الإيرانية تقع على بعد 500 ميل تقريبا من الكويت، التي تضم أكثر من 13000 جندي أمريكي، وأقل من 200 ميل من الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة.

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إيران
صواريخ باليستية

أحدث التعليقات

ع. س. ع
بس ما جاب الآسيوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية 😷😷
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، انتة ما فية معلوم 🤪🤪
الملل
لو نهش الكلب احد اولادك كان تغير كلامك
مسفر الغامدي
ي دلخ بالله انك تمسي

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