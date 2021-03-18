الكشف عن قاعدة صواريخ باليستية إيرانية تحت الأرض

وكالات (صدى):
إلتقطت شركة ماكسار تكنولوجيز صور عن حفر أربعة فتحات في جانب أحد الجبال، حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز.
وكشفت صور الأقمار الصناعية أن قاعدة الصواريخ الباليستية الإيرانية – تحت الأرض – خوركو أصبحت جاهزا للعمل تقريبا بعد إنشاء مواقع إطلاق جديدة.
وأوضحت الشبكة أن ثلاثة من هذه الأنفاق هي مواقع إطلاق عمودية صلبة في مرحلة البناء النهائية، وفقًا لتحليل منفصل أجرته مجموعة الاستخبارات المدنية إنتل لاب.
وأضافت الشبكة أن القاعدة الإيرانية تقع على بعد 500 ميل تقريبا من الكويت، التي تضم أكثر من 13000 جندي أمريكي، وأقل من 200 ميل من الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة.