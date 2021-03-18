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أول دولة في العالم تحقق مناعة القطيع ضد كورونا

Time منذ ساعة
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أول دولة في العالم تحقق مناعة القطيع ضد كورونا

وكالات (صدى):
تعتبر جمهورية سيشيل أول دولة في العالم تصل إلى مناعة القطيع؛ بفضل تبرعات اللقاحات، التي حصلت عليها من الإمارات والهند؛ بحسب ما نقلت "الحرة" عن قناة "يورو نيوز" اليوم الخميس.

وقررت السلطات في سيشيل تغيير إجراءات استقبال زوارها، مبينة أنه ابتداء من 25 مارس المقبل ستسمح لجميع المسافرين بدخول أراضيها دون شرط الحصول على لقاح "كوفيد-19"، باستثناء القادمين من جنوب إفريقيا.

يذكر أن سيشيل بدأت في تلقيح سكانها في يناير بـ100 ألف جرعة من لقاح أكسفورد أسترا-زينيكا تبرعت بها الهند، و50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني تبرعت به الإمارات.

Time واتساب
كورونا
اللقاحات
سيشيل

أحدث التعليقات

ع. س. ع
بس ما جاب الآسيوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية 😷😷
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، انتة ما فية معلوم 🤪🤪
الملل
لو نهش الكلب احد اولادك كان تغير كلامك
مسفر الغامدي
ي دلخ بالله انك تمسي

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