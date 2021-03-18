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أول تعليق لـ بغلف بعد انتقاده بسبب مكافأة حمد الله: "مابدر مني فهم بطريقة لم أقصدها"

Time منذ ساعة
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أول تعليق لـ بغلف بعد انتقاده بسبب مكافأة حمد الله: "مابدر مني فهم بطريقة لم أقصدها"

نواف السالم (صدى):
رد عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر على الانتقادات التي تعرض لها بعد تقديمه مكافأة لنجم النصر الرزاق حمد الله بعد المئوية، كما قام باغلاق حسابه على تويتر

وقال بغلف "يعلم الجميع حبي للكيان ووقفت معه على قدر ماااستطيع دون التطلع لمنصب أو خلافه دافعت عنه ودعمت وجاهدت في لم الصف لإسعاد نفسي والجميع ولست نادما بل فرحا بما قدمت مابدر مني فهم بطريقة لم أقصدها أتمنى للنصر التوفيق ورجالته الأوفياء في إكمال المسيرة".

كان بغلف قد تلقى انتقادات واسعة، على خلفية رسالته التي تحمل تلميحًا هجوميًا، حيث تم اتهامه بكشف الأزمات الداخلية للنادي بدلًا من التكاتف والحفاظ على استقرار النادي، والتركيز على صرف مكافآت للاعبين، بدلًا من المساهمة في تسوية أزمة ديون النصر، والتي تسببت في حرمانه من إبرام الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

ويذكر أن بغلف كتب عبر حسابه قائلا "ألف مبروك لنجمنا الجلاد حمدلله تحقيق المئوية.. مائة ألف ريال هدية من محبك.. سوف يتم تسليمها لك شخصياً حتى لا يحدث ماحدث في مكافاة تحقيقك لهداف العالم واضطر لدفعها مرتين."

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
بس ما جاب الآسيوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية 😷😷
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، انتة ما فية معلوم 🤪🤪
الملل
لو نهش الكلب احد اولادك كان تغير كلامك
مسفر الغامدي
ي دلخ بالله انك تمسي

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