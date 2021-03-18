الرفق بالحيوان: لدينا حلول لمعالجة أوضاع الكلاب الضالة في أحياء الرياض

عادل الحربي (صدى):
قال المشرف العام على الجمعية بدر الطريف أن الجمعية لديها حلول علمية وإنسانية لمعالجة أوضاع الكلاب الضالة في أحياء الرياض
وأوضح أن جمعية الرفق بالحيوان تصطاد الحيوانات وتقوم باخصاءها وتعقيمها و إعادتها لمكانها، لافقادها خاصية التكاثر العشوائي
وتابع: " الدين الإسلامي يمنعنا من التجاوزات بإطلاق نار على الحيوانات وتسميمها"، مؤكدا أن تلك الأفعال منافية للشرع وقوانين المملكة تجرم ذلك وعقوبتها صارمة.
واضاف: "الجمعية لديها برنامج لإيواء الحيوانات المحتاجة وتسجيل الحيوانات المستأنسة المنزلية".