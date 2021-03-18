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الرفق بالحيوان: لدينا حلول لمعالجة أوضاع الكلاب الضالة في أحياء الرياض

Time منذ ساعة
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الرفق بالحيوان: لدينا حلول لمعالجة أوضاع الكلاب الضالة في أحياء الرياض

عادل الحربي (صدى):
قال المشرف العام على الجمعية بدر الطريف أن الجمعية لديها حلول علمية وإنسانية لمعالجة أوضاع الكلاب الضالة في أحياء الرياض

وأوضح أن جمعية الرفق بالحيوان تصطاد الحيوانات وتقوم باخصاءها وتعقيمها و إعادتها لمكانها، لافقادها خاصية التكاثر العشوائي

وتابع: " الدين الإسلامي يمنعنا من التجاوزات بإطلاق نار على الحيوانات وتسميمها"، مؤكدا أن تلك الأفعال منافية للشرع وقوانين المملكة تجرم ذلك وعقوبتها صارمة.

واضاف: "الجمعية لديها برنامج لإيواء الحيوانات المحتاجة وتسجيل الحيوانات المستأنسة المنزلية".

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الرياض
الكلاب الضالة

أحدث التعليقات

ع. س. ع
بس ما جاب الآسيوية،،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية 😷😷
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، انتة ما فية معلوم 🤪🤪
الملل
لو نهش الكلب احد اولادك كان تغير كلامك
مسفر الغامدي
ي دلخ بالله انك تمسي

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