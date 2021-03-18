بالصور.. الهلال يؤدي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة القادسية

نواف السالم (صدى):
أدي فريق الهلال مساء اليوم مرانه الرئيسي؛ استعدادا لمواجهة ضيفه "القادسية"، يوم السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرون من دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي: بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات الإحماء، وفرض الجهاز الفني تطبيقات فنية وتكتيكية متنوعة.
واختتم المدير الفني " روجيرو ميكالي" المران بمناورة على جزء من الملعب، وتابع المران رئيس النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل"، كما واصل "عبدالله الحمدان" برنامجه التأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني.