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بالصور.. الهلال يؤدي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة القادسية

Time منذ 58 دقيقة
Views 1819
بالصور.. الهلال يؤدي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة القادسية

نواف السالم (صدى):
أدي فريق الهلال مساء اليوم مرانه الرئيسي؛ استعدادا لمواجهة ضيفه "القادسية"، يوم السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرون من دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي: بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات الإحماء، وفرض الجهاز الفني تطبيقات فنية وتكتيكية متنوعة.

واختتم المدير الفني " روجيرو ميكالي" المران بمناورة على جزء من الملعب، وتابع المران رئيس النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل"، كما واصل "عبدالله الحمدان" برنامجه التأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني.

Time واتساب
الهلال
القادسية
عبدالله الحمدان
فهد بن سعد بن نافل

أحدث التعليقات

عبدالله
الزور؟ انجليزي هذا والا عربي؟
راي
وهل عندك علم من الغيب ياع,س.ع,على هونك لايكون فريقك يطلع منهاء على يدين من تنعقهم(بلفقرويه) انتضر وغدا لناضره قريب,,,,,,,,,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الزعاق ولا الهياط
**""'سهم'""**😊
الحين هذا برقع ولا شنب 😆😆😆
ناصح
يا زعيم اسياء تقول(بكاية لم يحقق اي بطوله او نجاز وصار معقب على اعضاء شرف يبحث عن مكافاة وهميه) واقول اتركو السخريه من عباد الله امدح من تريد ولاتسقط على الاخرين,هذا اذا كنت تعلم ماتكتب واذاكنت اعمى البصر والبصيره ارجو من الله ان يشفيك,,,,,,,,,,,,,

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