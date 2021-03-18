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مدرب القادسية: سنسبب لـ الهلال مشاكل في الهجوم

Time منذ ساعة
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مدرب القادسية: سنسبب لـ الهلال مشاكل في الهجوم

ماجد محمد (صدى):
قال التونسي يوسف المناعي مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، أن فريقه سيسبب مشاكل للهلال في خط الهجوم، خلال المباراة التي تجمعهما، السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، لحساب الجولة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح المناعي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، الخميس: سنلعب بصلابة دفاعية أكبر ولن نسهل على الهلال مهمته وسنحاول أن نسبب له مشاكل للهلال في الهجوم، وفي الناحية الأخرى سنلعب بصلابة وشراسة دفاعية حتى يكون هناك تركيز عالي ونتفادى الأخطاء التي غالباً ما تكلفنا الثمن غالياً.

وتابع فريق الهلال عندما يكون منتشياً يلعب بكل قوته عكس فرق الوسط، فهو يستثمر النشوة فنياً في الملعب، وسنلعب بكل قوة من أجل الظهور أمامه بشكل جيد كعادة القادسية في المواجهات الكبيرة".

وأضاف التونسي، أن فريقه يعاني من أخطاء دفاعية قاتلة منذ بداية الموسم، مشيراً إلى أنها كلفته الكثير

Time واتساب
الهلال
الهجوم
مدرب القادسية

أحدث التعليقات

عبدالله
الزور؟ انجليزي هذا والا عربي؟
راي
وهل عندك علم من الغيب ياع,س.ع,على هونك لايكون فريقك يطلع منهاء على يدين من تنعقهم(بلفقرويه) انتضر وغدا لناضره قريب,,,,,,,,,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الزعاق ولا الهياط
**""'سهم'""**😊
الحين هذا برقع ولا شنب 😆😆😆
ناصح
يا زعيم اسياء تقول(بكاية لم يحقق اي بطوله او نجاز وصار معقب على اعضاء شرف يبحث عن مكافاة وهميه) واقول اتركو السخريه من عباد الله امدح من تريد ولاتسقط على الاخرين,هذا اذا كنت تعلم ماتكتب واذاكنت اعمى البصر والبصيره ارجو من الله ان يشفيك,,,,,,,,,,,,,

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