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القبض على 3 مواطنين لقيامهم بسرقة مركبة أمام أحد المتاجر

Time منذ ساعة
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القبض على 3 مواطنين لقيامهم بسرقة مركبة أمام أحد المتاجر

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً للجهود الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها.

فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض - بفضل الله - من القبض على (3) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، لقيامهم بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب مدينة الرياض.

وصدم (10) مركبات خلال الهرب، ومركبتين أمنية عند القبض على أحدهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الرياض
حوادث
شرطة الرياض
المتاجر

أحدث التعليقات

عبدالله
الزور؟ انجليزي هذا والا عربي؟
راي
وهل عندك علم من الغيب ياع,س.ع,على هونك لايكون فريقك يطلع منهاء على يدين من تنعقهم(بلفقرويه) انتضر وغدا لناضره قريب,,,,,,,,,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الزعاق ولا الهياط
**""'سهم'""**😊
الحين هذا برقع ولا شنب 😆😆😆
ناصح
يا زعيم اسياء تقول(بكاية لم يحقق اي بطوله او نجاز وصار معقب على اعضاء شرف يبحث عن مكافاة وهميه) واقول اتركو السخريه من عباد الله امدح من تريد ولاتسقط على الاخرين,هذا اذا كنت تعلم ماتكتب واذاكنت اعمى البصر والبصيره ارجو من الله ان يشفيك,,,,,,,,,,,,,

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