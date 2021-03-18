سبب رحيل كارتيرون المفاجئ عن الزمالك وعودته مرة أخرى

ماجد محمد (صدى):
أوضح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك المصري، سبب رحيله المفاجئ عن الزمالك قبل نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، الموسم الماضي، وعودته بشكل مفاجئ منتصف الموسم الجاري.
وقال كارتيرون إنه وجد تدخلات في عمله ولم يكن راضيا عما يحدث، مبينا أنه لم يحظى مع الفريق بأي نوع من الدعم.
وتابع: كنت قد وصلت لأفضل مستوى مع الزمالك ولكن اللاعبين لم يكونوا سعداء، ولم أحصل على راحة في الحديث مع اللاعبين بسبب تلك التدخلات، ولم أرحل عن الفريق الأبيض بسبب الأموال، ولو كنت أنظر للناحية المادية فقط لاستمريت في التعاون، رحلت عن الزمالك بسبب وجود مشاكل".
وتحدث عن سبب تركه للتعاون فجأة كما فعل مع الزمالك الموسم الماضي، قائلا: "كان هناك اتفاق بيني وبين إدارة نادي التعاون على بناء قوام الفريق على مدار موسمين، ولكن فوجئت بعد شهرين أنهم يريدون الاستغناء عني,و اللاعبين لم يكونوا على أفضل مستوى".
وأشار كارتيرون إلى أنه عاد إلى الزمالك من أجل بناء الفريق وتجهيزه للفترة القادمة والوصول إلى المركز الأول، مشددا على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على حصد البطولات.