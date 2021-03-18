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مواعيد فتح وإغلاق المسجد النبوي خلال شهر رمضان 

Time منذ 56 دقيقة
Views 2299
مواعيد فتح وإغلاق المسجد النبوي خلال شهر رمضان 

المدينة المنورة (صدى):
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عن إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، وفتحه قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من شهر ‎رمضان، حيث يستمر فتح المسجد فيها على مدار الساعة.

وأتاحت وكالة شؤون المسجد النبوي، للمصلين الصلاة في الحصوات وتوسعات ‎المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر ‎رمضان.

وأشارت إلى استمرار تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز.

 

Time واتساب
المسجد النبوي
شهر رمضان
صلاة الفجر
وكالة شؤون المسجد النبوي
وصلت التراويح

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
يهايط عشانة مو سام لو فيك خير يابو نسافة سوي كذى بثعبان حراشف المنشار بلاش نقول كوبرى الملك
خالد
ويش بتعطيه يافهد إذا كلفت على كبير سن للحضور إلى مكانك! اترك المسن أو اجزل العطاء
خالد
تفووو على وجهك يالشيعيه ياحلا ....... تسجن امها علشان فلووووس .
زائر
بيعطونه رواتبه - المثل يقول ليت لي عند الكرام دين -------الانديه ماعندها دخل مستمر اما اعلانات او دعم يجي على فترات
زائر
اللي يبي يصوم -والا يقوم ويش يمنع النصف او اي يوم مباح الصيام والصلاة --يطلب من الله القبول

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