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الغذاء والدواء تعلّق تسجيل مستحضر "PANTOL" وتسحبه لعدم تكافئه حيوياً

Time منذ ساعة
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الغذاء والدواء تعلّق تسجيل مستحضر "PANTOL" وتسحبه لعدم تكافئه حيوياً

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارا بتعليق تسجيل وسحب مستحضر ( PANTOL 20 mg enteric-coated tablet ) المسجل بالهيئة برقم (5-809-14)، وتعليق تسجيل وسحب مستحضر (PANTOL 40 mg enteric-coated tablet ) لرقمي التسجيل (7-809-14) و (6-809-14).

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المستحضرين يتم تسويقهما من قبل شركة كوبر فارما، وتم سحب وتعليق تسجيلهما لعدم تكافئهما حيوياً مع المستحضر المرجعي.

وأشارت "الهيئة" إلى أن التكافؤ الحيوي عبارة عن دراسات يتم إجراؤها وفق معايير علمية متعارف عليها دولياً للتحقق من عدم وجود أي اختلافات بين المستحضر الجنيس (المماثل) والمستحضر المبتكر (المرجعي) من حيث الفعالية والامتصاص عند استخدامها بنفس الجرعة.

وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب المستحضر حال توفره لديهم، كما خاطبت الشركة المسوقة لسحبه من جميع الجهات المستفيدة، داعية مستخدمي الدواء إلى مراجعة أطبائهم.

وجاء تعميم الهيئة بناءً على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة رقم (9/1062/sfda/42) القاضي بتعليق تسجيل وسحب المستحضر.

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الغذاء والدواء
مستحضر pANTOL

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
يهايط عشانة مو سام لو فيك خير يابو نسافة سوي كذى بثعبان حراشف المنشار بلاش نقول كوبرى الملك
خالد
ويش بتعطيه يافهد إذا كلفت على كبير سن للحضور إلى مكانك! اترك المسن أو اجزل العطاء
خالد
تفووو على وجهك يالشيعيه ياحلا ....... تسجن امها علشان فلووووس .
زائر
بيعطونه رواتبه - المثل يقول ليت لي عند الكرام دين -------الانديه ماعندها دخل مستمر اما اعلانات او دعم يجي على فترات
زائر
اللي يبي يصوم -والا يقوم ويش يمنع النصف او اي يوم مباح الصيام والصلاة --يطلب من الله القبول

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