مفاجأة لمن أخذ لقاح كورونا: مشتريات مجانية وإجازات وتخفيضات

علي القحطاني (صدى):
حثت عدد من الشركات والمؤسسات والمحال التجارية، أفراد المجتمع والعاملين بتلك الشركات على أخذ لقاح كورونا، من خلال مبادرات متنوعة.
ومنحت شركة الاتصالات السعودية، كل موظف يحصل على اللقاح إجازة يومين، بشرط أن يكون التطعيم قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
وقدمت شركة "كيا الجبر"، زيت المحرك مجاناً لكل من أخذ اللقاح، سواء الجرعة الأولى أو الثانية، مؤكدة أن المبادرة تستمر حتى 11 أبريل المقبل، ولا يلزم حجز مسبق، حيث يتوجه الشخص لأقرب فرع له مباشرة.
وقرر عدد من المطاعم والمحال التجارية، تقديم تخفيضات أخرى لمن أخذوا اللقاح، وذلك عبر مشاركتها في هاشتاق خصومات التطعيم.