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مفاجأة لمن أخذ لقاح كورونا: مشتريات مجانية وإجازات وتخفيضات

Time منذ 13 دقيقة
Views 1407
مفاجأة لمن أخذ لقاح كورونا: مشتريات مجانية وإجازات وتخفيضات

علي القحطاني (صدى):
حثت عدد من الشركات والمؤسسات والمحال التجارية، أفراد المجتمع والعاملين بتلك الشركات على أخذ لقاح كورونا، من خلال مبادرات متنوعة.

ومنحت شركة الاتصالات السعودية، كل موظف يحصل على اللقاح إجازة يومين، بشرط أن يكون التطعيم قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وقدمت شركة "كيا الجبر"، زيت المحرك مجاناً لكل من أخذ اللقاح، سواء الجرعة الأولى أو الثانية، مؤكدة أن المبادرة تستمر حتى 11 أبريل المقبل، ولا يلزم حجز مسبق، حيث يتوجه الشخص لأقرب فرع له مباشرة.

وقرر عدد من المطاعم والمحال التجارية، تقديم تخفيضات أخرى لمن أخذوا اللقاح، وذلك عبر مشاركتها في هاشتاق خصومات التطعيم.

 

Time واتساب
شركة الاتصالات السعودية
لقاح كورونا
شركة كيا الجبر

أحدث التعليقات

خالد
خوياه يعيرونه بأمه انها طقاقه ....... فشيله قووووه
مغرد
ليش الرياض عاصمه وكله صبات وحريات منظر مقزز
ام هتيف
او ولد صالح يدعوا له.. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه.. عليكم بالتوبه والرجوع إلى الله
بوناصر
الحين الناس تحتفل باعياد الميلاد حق المسيح وهبي نيويير راس السنة هي جات على ليلة النصف من شعبان خلاص زمن التشدد راح وكل شي بدعة ولى بلا رجعة حنا بزمن الافتاح والانسحام مع العالم
تركي
اهل العفن معفنين (اذا كان رب البيت للطبل ضارب فشيمه اهل البيت كلهم الرقص

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