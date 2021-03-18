كورونا يتسبب في تأجيل مباراة إنتر ميلان وساسولو 

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي إنتر ميلان اليوم الخميس، عن تأجيل مباراته المقررة السبت المقبل على أرضه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في مواجهة ساسولو.
وأوضح نادي إنتر ميلان، أن النادي لن يسمح للاعبيه بالانضمام لمنتخبات بلادهم لخوض مباريات دولية بسبب ظهور حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في الفريق.
وأثبتت الفحوصات الطبية، إصابة ستيفان دي فري وماتياس فيسينو بالعدوى اليوم الخميس، لينضما في الحجر الصحي المنزلي إلى القائد سمير هندانوفيتش ودانيلو دامبروسيو، كما طلبت السلطات الصحية المحلية في ميلانو إلغاء المباراة أمام ساسولو بناء على ذلك.
وأشار إنتر ميلان في بيان له:"بعد الإبلاغ عن حالتي الإصابة الجديدتين قررت السلطات الصحية في ميلانو وبصفة فورية تعليق أي أنشطة للفريق لمدة أربعة تشمل يوم الأحد 21 مارس".