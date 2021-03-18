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كورونا يتسبب في تأجيل مباراة إنتر ميلان وساسولو 

Time منذ 53 دقيقة
Views 1618
كورونا يتسبب في تأجيل مباراة إنتر ميلان وساسولو 

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي إنتر ميلان اليوم الخميس، عن تأجيل مباراته المقررة السبت المقبل على أرضه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في مواجهة ساسولو.

وأوضح نادي إنتر ميلان، أن النادي لن يسمح للاعبيه بالانضمام لمنتخبات بلادهم لخوض مباريات دولية بسبب ظهور حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في الفريق.

وأثبتت الفحوصات الطبية، إصابة ستيفان دي فري وماتياس فيسينو بالعدوى اليوم الخميس، لينضما في الحجر الصحي المنزلي إلى القائد سمير هندانوفيتش ودانيلو دامبروسيو، كما طلبت السلطات الصحية المحلية في ميلانو إلغاء المباراة أمام ساسولو بناء على ذلك.

وأشار إنتر ميلان في بيان له:"بعد الإبلاغ عن حالتي الإصابة الجديدتين قررت السلطات الصحية في ميلانو وبصفة فورية تعليق أي أنشطة للفريق لمدة أربعة تشمل يوم الأحد 21 مارس".

Time واتساب
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تأجيل
فيروس كورونا
ساسولو

أحدث التعليقات

خالد
خوياه يعيرونه بأمه انها طقاقه ....... فشيله قووووه
مغرد
ليش الرياض عاصمه وكله صبات وحريات منظر مقزز
ام هتيف
او ولد صالح يدعوا له.. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه.. عليكم بالتوبه والرجوع إلى الله
بوناصر
الحين الناس تحتفل باعياد الميلاد حق المسيح وهبي نيويير راس السنة هي جات على ليلة النصف من شعبان خلاص زمن التشدد راح وكل شي بدعة ولى بلا رجعة حنا بزمن الافتاح والانسحام مع العالم
تركي
اهل العفن معفنين (اذا كان رب البيت للطبل ضارب فشيمه اهل البيت كلهم الرقص

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