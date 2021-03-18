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شاهد.. الهريفي يبحث عن مشجع مسن يرتدي جلبابا وشماغا بشعار النصر 

Time منذ ساعة
Views 2160
شاهد.. الهريفي يبحث عن مشجع مسن يرتدي جلبابا وشماغا بشعار النصر 

ماجد محمد (صدى):
عرض فهد الهريفي لاعب النصر السابق، مقطع فيديو لمُسن يشجع نادي النصر ويرتدي جلبابا وشماغا بشعار النصر.

وعلق فهد الهريفي على الفيديو، قائلا:"‏ أتمنى من أي شخص أن يوصلني بهذا الإنسان العظيم".

وبدا في الفيديو المتداول، المشجع النصراوي وشخص يتبادلان الحديث، فقال الأخير للمشجع النصراوي: ماجد راح راحت أيامه وين ماجد أنت، فرد الأخير، قائلا: ماجد راح ولكن مازال في القلب.

وسأل الشخص المشجع النصراوي،قائلا:"وش عطاك النصر"، فرد عليه قائلا:"عطاني الروح الرياضية"، فقال الشخص المشجع النصراوي:" روح اصرفها".

Time واتساب
النصر
فهد الهريفي
شعار
مشجع نصراوي

أحدث التعليقات

خالد
خوياه يعيرونه بأمه انها طقاقه ....... فشيله قووووه
مغرد
ليش الرياض عاصمه وكله صبات وحريات منظر مقزز
ام هتيف
او ولد صالح يدعوا له.. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه.. عليكم بالتوبه والرجوع إلى الله
بوناصر
الحين الناس تحتفل باعياد الميلاد حق المسيح وهبي نيويير راس السنة هي جات على ليلة النصف من شعبان خلاص زمن التشدد راح وكل شي بدعة ولى بلا رجعة حنا بزمن الافتاح والانسحام مع العالم
تركي
اهل العفن معفنين (اذا كان رب البيت للطبل ضارب فشيمه اهل البيت كلهم الرقص

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