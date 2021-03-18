شاهد.. الهريفي يبحث عن مشجع مسن يرتدي جلبابا وشماغا بشعار النصر 

ماجد محمد (صدى):
عرض فهد الهريفي لاعب النصر السابق، مقطع فيديو لمُسن يشجع نادي النصر ويرتدي جلبابا وشماغا بشعار النصر.
وعلق فهد الهريفي على الفيديو، قائلا:" أتمنى من أي شخص أن يوصلني بهذا الإنسان العظيم".
وبدا في الفيديو المتداول، المشجع النصراوي وشخص يتبادلان الحديث، فقال الأخير للمشجع النصراوي: ماجد راح راحت أيامه وين ماجد أنت، فرد الأخير، قائلا: ماجد راح ولكن مازال في القلب.
وسأل الشخص المشجع النصراوي،قائلا:"وش عطاك النصر"، فرد عليه قائلا:"عطاني الروح الرياضية"، فقال الشخص المشجع النصراوي:" روح اصرفها".