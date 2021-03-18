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مراحل خروج وعودة العاملين المصريين من المملكة بعد إلغاء "نظام الكفيل"

Time منذ 18 دقيقة
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مراحل خروج وعودة العاملين المصريين من المملكة بعد إلغاء "نظام الكفيل"

الرياض (صدى):
قال رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة، عادل حنفي، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصرية وضعت 4 مراحل لحصول العامل على التنقل الوظيفي والخروج والعودة النهائية.

وأوضح عادل حنفي، أن المراحل تشمل قيام المنشأة الجديدة بإنشاء العرض الوظيفي لطلب نقل خدمة العامل عبر منصة قوى، وقيام العامل بالاطلاع على العرض الوظيفي، بالقبول أو الرفض.

ولفت إلى أنه يتم إشعار المنشأة الحالية بطلب انتقال العامل، مع بدء احتساب فترة الإشعار، مبينا أن المملكة قد شهدت انطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ أيام والتي تعرف لدى الكثير من أبناء الجاليات بـ"إلغاء نظام الكفيل"،  داعيا العمالة المصرية لضرورة القيام بتوثيق عقود العمل الخاصة بهم.

وأشار إلى أن عملية الخروج والعودة تتم عبر منصة “أبشر” الإلكترونية وتستغرق معالجة الطلب 10 أيام من تاريخ إنشائه للتأكد من عدم ورود أي رفض أو اعتراض من قبل الوزارة، ويمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة من منصة أبشر خلال 10 أيام، وفي حالة قبول الطلب يجب استكمال إجراءات إصدار التأشيرة خلال 5 أيام، تجنبا لإنتهاء صلاحية الطلب.

Time واتساب
مصر
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الاتحاد العام للمصريين
عادل حنفي
إلغاء نظام الكفيل

أحدث التعليقات

الهيثم الهيثم
قالها قبل ١٤٤٠ سنة صلى الله عليه وسلم اول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء الفتنة التي دمرت مملكة إسرائيل المتدينة قديما وليس لها علاقة بالصهيونية الحالية
أبو عمر
هذولا لو يعرفون العيب ماكان فكروا بالمال أكثر من الصدقة الجارية لميتهم رحمة الله عليه .. الله يهديهم وجميع المسلمين .
زعيم اااسيا
في فرق يالفقراويه الي سبقوا سجلوا في زمن مافي فار تخيل لو كان التقنيه موجوده ياسر القحطاني تعرض للظلم داخل خط السته تتكلم عن ضعف الي سجله ياسر القحطاني حقق افضل لاعب اسيا ناصر الشمراني حقق افضل لاعب اسيا بكاية لم يحقق اي بطوله او نجاز وصار معقب على اعضاء شرف يبحث عن مكافاة وهميه
مسفر الغامدي
اخر زمن
اسعد الدلخ
به مثل طرطقلي يقول... كلن يعمل بأصله... فعوال وبنات القبايل .. علومهن سنعه... وبحكم اني اندر لجده بين الفينه والهنيهه.. ومن شي شفته ..حقونات جده اتوقع يطلع منهن اكثر من الي بالمقطع... لاكن...ما به شي بدون سبب...

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