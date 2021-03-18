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أمانة جدة تعلن عن إغلاق كامل لطريق الأمير ماجد لمدة 12 ساعة 

Time منذ 55 دقيقة
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أمانة جدة تعلن عن إغلاق كامل لطريق الأمير ماجد لمدة 12 ساعة 

جدة (صدى):
أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة، عن إغلاق كامل لطريق الأمير ماجد مع مسارات الخدمة وعمل التحويلات الموضحة في الصورة المرفقة.

وجاء ذلك نظرا للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء جسر مشاة طريق الأمير ماجد أمام العزيز مول.

وأوضحت أمانة محافظة جدة أن التحويلات ستكون لمدة 12 ساعة متواصلة يوم الجمعة الموافق ۱۹-۰۳-۲۰۲۱ م من الساعة 1 بعد منتصف الليل إلى الساعة 1 ظهرا.

وأشارت إلى أن ذلك يهدف لرفع وتثبيت الهيكل المعدني للجسر على أن يتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة وعمل اللوحات الإرشادية لتوجيه حركة المرور خلال فترة الإغلاق.

Time واتساب
أمانة محافظة جدة
طريق الأمير ماجد
إدارة مرور جدة

أحدث التعليقات

الهيثم الهيثم
قالها قبل ١٤٤٠ سنة صلى الله عليه وسلم اول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء الفتنة التي دمرت مملكة إسرائيل المتدينة قديما وليس لها علاقة بالصهيونية الحالية
أبو عمر
هذولا لو يعرفون العيب ماكان فكروا بالمال أكثر من الصدقة الجارية لميتهم رحمة الله عليه .. الله يهديهم وجميع المسلمين .
زعيم اااسيا
في فرق يالفقراويه الي سبقوا سجلوا في زمن مافي فار تخيل لو كان التقنيه موجوده ياسر القحطاني تعرض للظلم داخل خط السته تتكلم عن ضعف الي سجله ياسر القحطاني حقق افضل لاعب اسيا ناصر الشمراني حقق افضل لاعب اسيا بكاية لم يحقق اي بطوله او نجاز وصار معقب على اعضاء شرف يبحث عن مكافاة وهميه
مسفر الغامدي
اخر زمن
اسعد الدلخ
به مثل طرطقلي يقول... كلن يعمل بأصله... فعوال وبنات القبايل .. علومهن سنعه... وبحكم اني اندر لجده بين الفينه والهنيهه.. ومن شي شفته ..حقونات جده اتوقع يطلع منهن اكثر من الي بالمقطع... لاكن...ما به شي بدون سبب...

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