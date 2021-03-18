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"الانضباط" تصدر عقوبات بحق الشباب ولاعب الاتحاد ورئيس الشعلة 

Time منذ ساعة
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"الانضباط" تصدر عقوبات بحق الشباب ولاعب الاتحاد ورئيس الشعلة 

نواف السالم (صدى):
قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، تغريم نادي الشباب 10 آلاف ريال لحصول ستة من لاعبي فريقه على إنذارات أمام الاتحاد وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

وأصدرت لجنة الانضباط، قرارا بتغريم لاعب فريق الاتحاد جاري روديريغز 20 ألف ريال بسبب تواجده في غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي أمام الشباب، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة منطوق القرار.

وعاقبت لجنة الانضباط، مسؤول نادي الشباب سلطان القنوي بالاساءة تجاه مسؤول في فريق الاتحاد، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة و إيقافه مباراة واحدة، وذلك في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

وألزمت لجنة الانضباط، نادي الشباب بدفع 22500 ألف ريال لتأخره في النزول لأرض الملعب في الشوط الثاني من مباراة الاتحاد.

ورفضت لجنة الانضباط، احتجاج نادي العين ضد نادي ضمك بشأن عدم أهلية اللاعب بودسكو كونستانتين فالنتين حيث ثبت للجنة بانه لم يرد على نظام الـTMS أي عقوبة على اللاعب المذكور أعلاه بناء على إفادة لجنة الاحتراف والقرار قابل للاستئناف.

كما عاقبت لجنة الانضباط، رئيس نادي الشعلة فهد الطفيل لقيامه بالإساءة لمسؤول المباراة، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة، فيما أوقفته مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها و إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال.

Time واتساب
الشعلة
الشباب
الاتحاد
لجنة الانضباط والأخلاق

أحدث التعليقات

الهيثم الهيثم
قالها قبل ١٤٤٠ سنة صلى الله عليه وسلم اول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء الفتنة التي دمرت مملكة إسرائيل المتدينة قديما وليس لها علاقة بالصهيونية الحالية
أبو عمر
هذولا لو يعرفون العيب ماكان فكروا بالمال أكثر من الصدقة الجارية لميتهم رحمة الله عليه .. الله يهديهم وجميع المسلمين .
زعيم اااسيا
في فرق يالفقراويه الي سبقوا سجلوا في زمن مافي فار تخيل لو كان التقنيه موجوده ياسر القحطاني تعرض للظلم داخل خط السته تتكلم عن ضعف الي سجله ياسر القحطاني حقق افضل لاعب اسيا ناصر الشمراني حقق افضل لاعب اسيا بكاية لم يحقق اي بطوله او نجاز وصار معقب على اعضاء شرف يبحث عن مكافاة وهميه
مسفر الغامدي
اخر زمن
اسعد الدلخ
به مثل طرطقلي يقول... كلن يعمل بأصله... فعوال وبنات القبايل .. علومهن سنعه... وبحكم اني اندر لجده بين الفينه والهنيهه.. ومن شي شفته ..حقونات جده اتوقع يطلع منهن اكثر من الي بالمقطع... لاكن...ما به شي بدون سبب...

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