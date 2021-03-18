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ضبط عسل مغشوش قبل توزيعه على الأسواق في بحر أبوسكينة

Time منذ ساعة
Views 1693
ضبط عسل مغشوش قبل توزيعه على الأسواق في بحر أبوسكينة

ابراهيم عسيري (صدى):
تمكنت بلدية بحر أبوسكينة من ضبط عسل مغشوش وغير صالح للاستخدام الآدمي ومخالف للمواصفات و المقاييس السعودية خلال حملة رقابية ، وذلك قبل توزيعه على المستهلكين.

وقال رئيس البلدية المهندس نايف الغامدي بأنه أثناء الجولات الرقابية للمراقبين تم ملاحظة عسل معروض للبيع وتم التحفظ عليه وأخذ عينات منه وإرساله إلى مختبر أمانة منطقة عسير للتأكد منه حيث اتضح حسب التحاليل بأنه غير صالح للاستخدام الآدمي.

الجدير بالذكر بأن بلدية بحر أبوسكينة كثفت جولاتها الرقابية على المحلات التجارية ، وذلك حرصا على سلامة المستهلك .

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ضبط
عسل
بحر ابوسكينة

أحدث التعليقات

الهيثم الهيثم
قالها قبل ١٤٤٠ سنة صلى الله عليه وسلم اول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء الفتنة التي دمرت مملكة إسرائيل المتدينة قديما وليس لها علاقة بالصهيونية الحالية
أبو عمر
هذولا لو يعرفون العيب ماكان فكروا بالمال أكثر من الصدقة الجارية لميتهم رحمة الله عليه .. الله يهديهم وجميع المسلمين .
زعيم اااسيا
في فرق يالفقراويه الي سبقوا سجلوا في زمن مافي فار تخيل لو كان التقنيه موجوده ياسر القحطاني تعرض للظلم داخل خط السته تتكلم عن ضعف الي سجله ياسر القحطاني حقق افضل لاعب اسيا ناصر الشمراني حقق افضل لاعب اسيا بكاية لم يحقق اي بطوله او نجاز وصار معقب على اعضاء شرف يبحث عن مكافاة وهميه
مسفر الغامدي
اخر زمن
اسعد الدلخ
به مثل طرطقلي يقول... كلن يعمل بأصله... فعوال وبنات القبايل .. علومهن سنعه... وبحكم اني اندر لجده بين الفينه والهنيهه.. ومن شي شفته ..حقونات جده اتوقع يطلع منهن اكثر من الي بالمقطع... لاكن...ما به شي بدون سبب...

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