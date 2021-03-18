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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

Time منذ 28 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع أن يستقر الطقس على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 39 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

 

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مكة المكرمة
حالة الطقس
طريف
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ضاعت فلوسك ياصابر، بسبب الدلوخ..
خالد
العنز طلعت من الحوش والتيس يطارد وراها ....... الوضع مزري ويارب ارحمنا برحمتك .
ابو علي
يا اسعد الدلخ طالما مافي رادع لهم ومعطينهم الحرية المطلقه فتوقع المزيد
العدناني
الواحد يكذب القرءان ثم لو قلت له اتق الله قال عنك تكفيري
أبوخالد.أبها.
الكتاب : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (252) وسئل فضيلته : هل للسحر حقيقة ؟ وهل سحر النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب بقوله : السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة ، وذلك بدلالة القرآن الكريم ، والسنة . __________

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