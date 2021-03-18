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«الصحة»: تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 53 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 381 حالة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد 19 " ، وتعافي 240 حالة جديدة ، فيما توفيت 6 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 157 حالة جديدة ، والمنطقة الشرقية 74 حالة ، ومنطقة الحدود الشمالية 16 حالة ، ومنطقة حائل 14 حالة ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتؤكد وزارة الصحة على استمرار توفر لقاحات كورونا مجاناً أمام المواطنين والمقيمين بعد حجز الموعد في تطبيق صحتى .

الجدير بالذكر أن عدد من تلقوا اللقاح حتى منتصف مارس الجاري بلغ 2 مليون و300 ألف شخص في المملكة مع عدم ورود أي بلاغات أو شكاوى من اللقاح الذي ثبتت مأمونيته بجميع أنواعه .

 

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وزارة الصحة
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فيروس كورونا
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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ضاعت فلوسك ياصابر، بسبب الدلوخ..
خالد
العنز طلعت من الحوش والتيس يطارد وراها ....... الوضع مزري ويارب ارحمنا برحمتك .
ابو علي
يا اسعد الدلخ طالما مافي رادع لهم ومعطينهم الحرية المطلقه فتوقع المزيد
العدناني
الواحد يكذب القرءان ثم لو قلت له اتق الله قال عنك تكفيري
أبوخالد.أبها.
الكتاب : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (252) وسئل فضيلته : هل للسحر حقيقة ؟ وهل سحر النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب بقوله : السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة ، وذلك بدلالة القرآن الكريم ، والسنة . __________

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