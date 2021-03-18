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صور قديمة لرحلة حفيدة الملكة "فيكتوريا" في المملكة قبل 83 عاما

Time منذ 57 دقيقة
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صور قديمة لرحلة حفيدة الملكة "فيكتوريا" في المملكة قبل 83 عاما

نايف السالم (صدى):
وثقت عدة صور قديمة حفيدة الملكة فيكتوريا، الأميرة البريطانية، أليس كونتس أثلون، وهي تتجول في أرجاء المملكة في رحلة قامت بها قبل 83 عاما.

وجاءت الأميرة إلى المملكة بصحبة زوجها ايرل أثلون، ووفد مرافق لها، في زيارة كانت تستهدف منها تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

واستمرت الرحلة من 25 فبراير إلى 17 مارس عام 1938، تجولت خلالها في الدوادمي، والرياض ومكة المكرمة، واستمتعت بها بركوب الخيل ورؤية الجمال.

كما شهدت زيارتها مقابة الملك عبدالعزيز وكذلك الملك سعود بن عبدالعزيز، والتقطت خلال الزيارة العديد من الصور مع العامة، فضلا عن مناظر الطبيعة التي شهدتها في المملكة.

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الرياض
مكة المكرمة
الدوادمي
حفيدة الملكة فيكتوريا
الأميرة البريطانية

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ضاعت فلوسك ياصابر، بسبب الدلوخ..
خالد
العنز طلعت من الحوش والتيس يطارد وراها ....... الوضع مزري ويارب ارحمنا برحمتك .
ابو علي
يا اسعد الدلخ طالما مافي رادع لهم ومعطينهم الحرية المطلقه فتوقع المزيد
العدناني
الواحد يكذب القرءان ثم لو قلت له اتق الله قال عنك تكفيري
أبوخالد.أبها.
الكتاب : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (252) وسئل فضيلته : هل للسحر حقيقة ؟ وهل سحر النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب بقوله : السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة ، وذلك بدلالة القرآن الكريم ، والسنة . __________

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