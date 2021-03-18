صور قديمة لرحلة حفيدة الملكة "فيكتوريا" في المملكة قبل 83 عاما

نايف السالم (صدى):
وثقت عدة صور قديمة حفيدة الملكة فيكتوريا، الأميرة البريطانية، أليس كونتس أثلون، وهي تتجول في أرجاء المملكة في رحلة قامت بها قبل 83 عاما.
وجاءت الأميرة إلى المملكة بصحبة زوجها ايرل أثلون، ووفد مرافق لها، في زيارة كانت تستهدف منها تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.
واستمرت الرحلة من 25 فبراير إلى 17 مارس عام 1938، تجولت خلالها في الدوادمي، والرياض ومكة المكرمة، واستمتعت بها بركوب الخيل ورؤية الجمال.
كما شهدت زيارتها مقابة الملك عبدالعزيز وكذلك الملك سعود بن عبدالعزيز، والتقطت خلال الزيارة العديد من الصور مع العامة، فضلا عن مناظر الطبيعة التي شهدتها في المملكة.