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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1324
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالهيئة بمدينة الرياض ، وذلك بمسمى " مسؤول توظيف " .

وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة الشروط على النحو التالي :

- أن يكون المتقدم من المواطنين .

- بكالوريوس في "الموارد البشرية " ، وإدارة الأعمال أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن سنتين .

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .

- إجادة الحاسب الآلي وخاصة مايكروسوفت أوفيس .

وحول موعد التقديم أبانت الهيئة العامة للمنافسة أنه متاح بدءً من اليوم الخميس 5 / 8 / 1442 هـ الموافق 18 / 3 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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الرياض
وظيفة
الهيئة العامة للمنافسة

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ضاعت فلوسك ياصابر، بسبب الدلوخ..
خالد
العنز طلعت من الحوش والتيس يطارد وراها ....... الوضع مزري ويارب ارحمنا برحمتك .
ابو علي
يا اسعد الدلخ طالما مافي رادع لهم ومعطينهم الحرية المطلقه فتوقع المزيد
العدناني
الواحد يكذب القرءان ثم لو قلت له اتق الله قال عنك تكفيري
أبوخالد.أبها.
الكتاب : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (252) وسئل فضيلته : هل للسحر حقيقة ؟ وهل سحر النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب بقوله : السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة ، وذلك بدلالة القرآن الكريم ، والسنة . __________

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