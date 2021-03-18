وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالهيئة بمدينة الرياض ، وذلك بمسمى " مسؤول توظيف " .
وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة الشروط على النحو التالي :
- أن يكون المتقدم من المواطنين .
- بكالوريوس في "الموارد البشرية " ، وإدارة الأعمال أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن سنتين .
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .
- إجادة الحاسب الآلي وخاصة مايكروسوفت أوفيس .
وحول موعد التقديم أبانت الهيئة العامة للمنافسة أنه متاح بدءً من اليوم الخميس 5 / 8 / 1442 هـ الموافق 18 / 3 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا