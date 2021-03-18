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جامعة نجران تعلن آلية الإختبارات النهائية للفصل الدرسي الثاني

Time منذ ساعة
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جامعة نجران تعلن آلية الإختبارات النهائية للفصل الدرسي الثاني

نجران (صدى):
أعلنت جامعة نجران اليوم الخميس آلية الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بالجامعة للعام الجامعي الحالي 1442 هـ .

وأوضحت جامعة نجران أن آلية الإختبارات ستكون على النحو التالي ، وفقاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ :

1- الإختبارات النهائية لجميع المقررات النظرية عن بعد .

2- الإختبارات النهائية لجميع المقررات العملية حضورياً .

3- الكليات والمعاهد تتولى المقررات النظرية والعملية وفقاً لما تراه المجالس المختصة ويتم إعلان ذلك عبر منصة البلاك بورد .

4- تلتزم جميع الكليات والعمادات المعنية بالإجاءات الإحترازية وحث الجميع على التقيد بتحميل تطبيقات " توكلنا ، وتباعد ، وتطمن ، وصحتي " للمنسوبين والطلاب .

5- تدعو الجامعة كافة الطلاب للمتابعة المستمرة عبر قنوات التواصل أو المرشدين الأكاديميين وأساتذة المقررات ومسؤولي كلياتهم وعماداتهم لتلقي الدعم والتوجيه .

 

 

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جامعة نجران
آلية الإختبارات

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ضاعت فلوسك ياصابر، بسبب الدلوخ..
خالد
العنز طلعت من الحوش والتيس يطارد وراها ....... الوضع مزري ويارب ارحمنا برحمتك .
ابو علي
يا اسعد الدلخ طالما مافي رادع لهم ومعطينهم الحرية المطلقه فتوقع المزيد
العدناني
الواحد يكذب القرءان ثم لو قلت له اتق الله قال عنك تكفيري
أبوخالد.أبها.
الكتاب : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (252) وسئل فضيلته : هل للسحر حقيقة ؟ وهل سحر النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب بقوله : السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة ، وذلك بدلالة القرآن الكريم ، والسنة . __________

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