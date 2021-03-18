"السويكت" يحسم مكافأة حمد الله

نواف السالم (صدى):
ناقش رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، مع لاعب الفريق الاول لكرة القدم، عبدالرزاق حمدالله، أمر المكافأة التي أعلن عنها عضو الشرف الذهبي بالنادي، عبدالعزيز بغلف للعب.
وكان بغلف قد أعلن عن تقديم مكافأة مالية بقيمة 100 ألف دولار، إلى حمد الله، بمناسبة وصوله إلى الهدف المئوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وأكد بغلف، وفقا لـ"الاقتصادية" إنه سيسلم المكافأة إلى حمد الله، في يده، حتى لا يتكرر ما حدث في عام 2019، عندما منح الإدارة، مكافأة خاصة بالنجم المغربي، إلا أنها لم تصل إليه في النهاية.
وأكد "السويكت" أن المكافأة الذي تحدث عنها بغلف، تم إدراجها إلى بند المكافآت، في عقد حمد الله، ولم تختفِ مثلما يدعي البعض.