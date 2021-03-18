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وظائف شاغرة بشركة بنده للتجزئة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1314
وظائف شاغرة بشركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت شركة بندة للتجزئة على توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في جدة وخميس مشيط وسراة عبيدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- أمين صندوق " كاشير " في سراة عبيدة وخميس مشيط : الثانوية العامة فأعلى ، معرفة أساسية بالإنجليزية ، لا يشترط الخبرة .

2- مدير دفتر الأستاذ العام " جدة " : بكالوريوس في تخصص المحاسبة ، المالية ، الاقتصاد أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

وحول موعد التقديم ، أبانت شركة بنده للتجزئة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الخميس بتاريخ 5 / 8 / 1442 هـ ، الموافق 18 / 3 / 2021 م ، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب: هنا

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وظائف
جدة
شركة بندة للتجزئة

أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اعوذ بالله شكلها مقزز جدا لاحول ولاقوة الا بالله
ابو رياض الحربي
قلت عين الصواب
ابو رياض الحربي
ماشالله تبارك الله أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظك ويجعلك قويآ بدينك ومتبع محمد صل الله عليه وسلم الله يهدي لنا أو لادنا ويجعلهم حافظين كتابك القرآن الكريم حفظك الله
ابو رياض الحربي
الله يستر من تاليتها الى اين نحن متجهين بعدما كانت المرأه في بيتها معززه مكرمه ايش التفتح هاذا الى اين يأخذنا التفتح ياحرمه استري نفسك سوائن بالبيت او خارج البيت انتي مثل المراية اذا انكسرت لايمكن ان ترجع كما كانت نحن مسلمين من أمة محمد نتبعه بالقول والعمل لما كل هأذي البهرجه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في بلادنا .. .. عزيزه بعزة الله يا بلادي ..

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