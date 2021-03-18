وظائف شاغرة بشركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت شركة بندة للتجزئة على توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في جدة وخميس مشيط وسراة عبيدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أمين صندوق " كاشير " في سراة عبيدة وخميس مشيط : الثانوية العامة فأعلى ، معرفة أساسية بالإنجليزية ، لا يشترط الخبرة .
2- مدير دفتر الأستاذ العام " جدة " : بكالوريوس في تخصص المحاسبة ، المالية ، الاقتصاد أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
وحول موعد التقديم ، أبانت شركة بنده للتجزئة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الخميس بتاريخ 5 / 8 / 1442 هـ ، الموافق 18 / 3 / 2021 م ، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب: هنا
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