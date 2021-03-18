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الإطاحة بمتورطين في مشاجرة جماعية بسوق شعبي بجدة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1614
الإطاحة بمتورطين في مشاجرة جماعية بسوق شعبي بجدة

مكة المكرمة (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأسواق الشعبية بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المحافظة - بفضل الله - من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم (3) مقيمين، و (3) مخالفين لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وبين أن المشاجرة بحسب الإجراءات الاستدلال الأولية ،وقعت نتيجة خلاف بينهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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جدة
مكة المكرمة
مشاجرة
الشرطة
منطقة مكة المكرمة

أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اعوذ بالله شكلها مقزز جدا لاحول ولاقوة الا بالله
ابو رياض الحربي
قلت عين الصواب
ابو رياض الحربي
ماشالله تبارك الله أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظك ويجعلك قويآ بدينك ومتبع محمد صل الله عليه وسلم الله يهدي لنا أو لادنا ويجعلهم حافظين كتابك القرآن الكريم حفظك الله
ابو رياض الحربي
الله يستر من تاليتها الى اين نحن متجهين بعدما كانت المرأه في بيتها معززه مكرمه ايش التفتح هاذا الى اين يأخذنا التفتح ياحرمه استري نفسك سوائن بالبيت او خارج البيت انتي مثل المراية اذا انكسرت لايمكن ان ترجع كما كانت نحن مسلمين من أمة محمد نتبعه بالقول والعمل لما كل هأذي البهرجه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في بلادنا .. .. عزيزه بعزة الله يا بلادي ..

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