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القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض

Time منذ 52 دقيقة
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القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة ، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية

وقال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / ياسر بن محمد بن علي مجرشي (سعودي الجنسية) على قتل وحيد بن محمد بن علي خبراني (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني , وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / ياسر بن محمد بن علي مجرشي اليوم الخميس 5 / 8 / 1442هـ، بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن , وتحقيق العدل , وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

Time واتساب
وزارة الداخلية
الرياض
القصاص
منطقة الرياض

أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اعوذ بالله شكلها مقزز جدا لاحول ولاقوة الا بالله
ابو رياض الحربي
قلت عين الصواب
ابو رياض الحربي
ماشالله تبارك الله أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظك ويجعلك قويآ بدينك ومتبع محمد صل الله عليه وسلم الله يهدي لنا أو لادنا ويجعلهم حافظين كتابك القرآن الكريم حفظك الله
ابو رياض الحربي
الله يستر من تاليتها الى اين نحن متجهين بعدما كانت المرأه في بيتها معززه مكرمه ايش التفتح هاذا الى اين يأخذنا التفتح ياحرمه استري نفسك سوائن بالبيت او خارج البيت انتي مثل المراية اذا انكسرت لايمكن ان ترجع كما كانت نحن مسلمين من أمة محمد نتبعه بالقول والعمل لما كل هأذي البهرجه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في بلادنا .. .. عزيزه بعزة الله يا بلادي ..

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