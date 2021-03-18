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السجن 15 عام وغرامة تصل إلى مليون ريال لمن يسهل دخول المتسلل للمملكة

Time منذ ساعة
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السجن 15 عام وغرامة تصل إلى مليون ريال لمن يسهل دخول المتسلل للمملكة

الرياض (صدى):
حذرت النيابة العامة من جريمة تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو توفير مأوى له أو تقديم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال .

وتوعدت النيابة العامة من يخالف هذه التعليمات بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 15 سنة ، وغرامة تصل إلى مليون ريال بالإضافة إلى مصادرة الوسيلة التي نقل بها المتسلل ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط .

وأكدت النيابة العامة أنه في حالة كانت الوسيلة أو المسكن " محل المصادرة " يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بها بغرامة تصل إلى مليون ريال ، كما يتم نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية .

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المملكة
السجن
النيابة العامة
الغرامة
المتسلل

أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اعوذ بالله شكلها مقزز جدا لاحول ولاقوة الا بالله
ابو رياض الحربي
قلت عين الصواب
ابو رياض الحربي
ماشالله تبارك الله أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظك ويجعلك قويآ بدينك ومتبع محمد صل الله عليه وسلم الله يهدي لنا أو لادنا ويجعلهم حافظين كتابك القرآن الكريم حفظك الله
ابو رياض الحربي
الله يستر من تاليتها الى اين نحن متجهين بعدما كانت المرأه في بيتها معززه مكرمه ايش التفتح هاذا الى اين يأخذنا التفتح ياحرمه استري نفسك سوائن بالبيت او خارج البيت انتي مثل المراية اذا انكسرت لايمكن ان ترجع كما كانت نحن مسلمين من أمة محمد نتبعه بالقول والعمل لما كل هأذي البهرجه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في بلادنا .. .. عزيزه بعزة الله يا بلادي ..

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