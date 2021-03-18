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وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1224
وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الكفاح القابضة باب التقديم على أكثر من 10 وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بالمنطقة الشرقية في الخبر والأحساء والدمام ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- محاسب " الدمام " : بكالوريوس في "المحاسبة ، المالية " أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن سنة .

2- سائق نقل ثقيل "الأحساء " عدد ثلاث وظائف : شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى ، خبرة لا تقل عن سنة كسائق شاحنة .

3- مسؤول التدريب والتطوير "الخبر " : بكالوريوس في الموارد البشرية ، وإدارة الأعمال ، أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن سنة .

4- مسؤول سلامة " الدمام " عدد 5 وظائف : بكالوريوس في " البيئة والصحة والسلامة " ، وخبرة لا تقل عن سنة .

5- منسق نظام إدارة علاقات العملاء "الخبر " : بكالوريوس في "نظم المعلومات الإدارية " أو ما يعادلها ، لا يشترط الخبرة .

6- مصمم جرافيك " الخبر " : بكالوريوس في تصميم الجرافيك أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنتين .

7- مراقب وثائق "الخبر " : بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنتين .

8- أخصائي سلسلة الإمداد " الدمام " : بكالوريوس فيإدارة سلسلة الإمداد أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب: هنا

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Time واتساب
وظائف
المنطقة الشرقية
شركة الكفاح القابضة

أحدث التعليقات

Reem
طارت الجبه يادكتور هههههه
Reem
طارت الجبه يادكتور هههههه
محمد
تعرف مهدي
Reem
حي هالشوف يابو فهد
هيمو~☃️
واااووو🙀 مترين ماشاءالله😹 المفروض انها تسجل بمنظمة جينيس لتحطيم الأرقام القياسية

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