وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الكفاح القابضة باب التقديم على أكثر من 10 وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بالمنطقة الشرقية في الخبر والأحساء والدمام ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- محاسب " الدمام " : بكالوريوس في "المحاسبة ، المالية " أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن سنة .
2- سائق نقل ثقيل "الأحساء " عدد ثلاث وظائف : شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى ، خبرة لا تقل عن سنة كسائق شاحنة .
3- مسؤول التدريب والتطوير "الخبر " : بكالوريوس في الموارد البشرية ، وإدارة الأعمال ، أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن سنة .
4- مسؤول سلامة " الدمام " عدد 5 وظائف : بكالوريوس في " البيئة والصحة والسلامة " ، وخبرة لا تقل عن سنة .
5- منسق نظام إدارة علاقات العملاء "الخبر " : بكالوريوس في "نظم المعلومات الإدارية " أو ما يعادلها ، لا يشترط الخبرة .
6- مصمم جرافيك " الخبر " : بكالوريوس في تصميم الجرافيك أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنتين .
7- مراقب وثائق "الخبر " : بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنتين .
8- أخصائي سلسلة الإمداد " الدمام " : بكالوريوس فيإدارة سلسلة الإمداد أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب: هنا
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