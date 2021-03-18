الأعداد السابقة للصحيفة

جيانجسو تنحسب رسمياً من دوري أبطال آسيا 2021

Time منذ 47 دقيقة
Views 1820
جيانجسو تنحسب رسمياً من دوري أبطال آسيا 2021

طلال الغامدي (صدى):
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن انسحاب نادي جيانجسو من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021.

وأضاف الاتحاد أنه قرر إلغاء مباراة الدور التمهيدي بين فريقي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وراتشابوري التايلاندي التي كان مقررًا إقامتها يوم 14 أبريل المقبل.

وأضافت أن كلا الفريقين سيتأهلان للعب مباشرة ضمن المجموعة السابعة التي تضم فريقي ناجويا جرامبوس الياباني وجوهر دار التعظيم الماليزي.

يذكر أن النادي برر انسحابه بسبب ظروف خارجة عن إرادته موضحاً أنه فشل في إيجاد مالك جديد لتولي مسؤولية النادي وإدارة ديونه، الأمر الذي تسبب في التخلف عن سداد استحقاقات لاعبيه طوال الموسم الذي فاز فيه باللقب المحلي، لذلك قرر تعليق أنشطة جميع فرقه بسبب المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها.

 

Time واتساب
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
نادي جيانجسو

أحدث التعليقات

Reem
طارت الجبه يادكتور هههههه
Reem
طارت الجبه يادكتور هههههه
محمد
تعرف مهدي
Reem
حي هالشوف يابو فهد
هيمو~☃️
واااووو🙀 مترين ماشاءالله😹 المفروض انها تسجل بمنظمة جينيس لتحطيم الأرقام القياسية

أخر الأخبار

بالفيديو.. مختص يقدم نصائح لتجنب الانهيار والهبوط الأرضي للمنازل
بالفيديو.. مختص يقدم نصائح لتجنب الانهيار والهبوط الأرضي للمنازل
Time منذ دقيقتين Views 1062
وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة
وظائف شاغرة بشركة الكفاح القابضة
Time منذ 12 دقيقة Views 1223
مُغردة ترد بطرافة على نصيحة غذائية قدمها "الخضيري"
مُغردة ترد بطرافة على نصيحة غذائية قدمها "الخضيري"
Time منذ 17 دقيقة Views 1462
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم التعامل بالأوراق النقدية التي أصابها بعض التلف
بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم التعامل بالأوراق النقدية التي أصابها بعض التلف
Time منذ 22 دقيقة Views 1346
شاب يهتك عرض ابنة عمه الصغيرة بطريقة بشعة
شاب يهتك عرض ابنة عمه الصغيرة بطريقة بشعة
Time منذ 27 دقيقة Views 695
صندوق الإستثمارات العامة يحذر من عمليات نصب تنتحل اسمه
صندوق الإستثمارات العامة يحذر من عمليات نصب تنتحل اسمه
Time منذ 42 دقيقة Views 1412
جيانجسو تنحسب رسمياً من دوري أبطال آسيا 2021
جيانجسو تنحسب رسمياً من دوري أبطال آسيا 2021
Time منذ 47 دقيقة Views 1820
بدء استقبال طلبات الراغبين لإيصال التيار الكهربائي للمنازل بالعاصمة المقدسة
بدء استقبال طلبات الراغبين لإيصال التيار الكهربائي للمنازل بالعاصمة المقدسة
Time منذ 52 دقيقة Views 1504
منظمة عالمية تحسم الجدل بِشأن تأثير "الطقس" على انتشار كورونا
منظمة عالمية تحسم الجدل بِشأن تأثير "الطقس" على انتشار كورونا
Time منذ 57 دقيقة Views 1637
هجوم قردة على فتاة وتمزيقها حتى الموت
هجوم قردة على فتاة وتمزيقها حتى الموت
Time منذ ساعة Views 1200