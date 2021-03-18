جيانجسو تنحسب رسمياً من دوري أبطال آسيا 2021

طلال الغامدي (صدى):
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن انسحاب نادي جيانجسو من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021.
وأضاف الاتحاد أنه قرر إلغاء مباراة الدور التمهيدي بين فريقي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وراتشابوري التايلاندي التي كان مقررًا إقامتها يوم 14 أبريل المقبل.
وأضافت أن كلا الفريقين سيتأهلان للعب مباشرة ضمن المجموعة السابعة التي تضم فريقي ناجويا جرامبوس الياباني وجوهر دار التعظيم الماليزي.
يذكر أن النادي برر انسحابه بسبب ظروف خارجة عن إرادته موضحاً أنه فشل في إيجاد مالك جديد لتولي مسؤولية النادي وإدارة ديونه، الأمر الذي تسبب في التخلف عن سداد استحقاقات لاعبيه طوال الموسم الذي فاز فيه باللقب المحلي، لذلك قرر تعليق أنشطة جميع فرقه بسبب المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها.