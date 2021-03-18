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القصاص لمقيم خنق مواطنا حتى الموت في الطائف

Time منذ ساعة
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القصاص لمقيم خنق مواطنا حتى الموت في الطائف

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف ، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية

وقال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / خالد الأمين محمد أحمد طه (سوادني الجنسية) على قتل حماد بن مرزوق بن سراج السفياني (سعودي الجنسية)، وذلك بتكبيل يديه وقدمية بحبل وخنقة مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / خالد الأمين محمد أحمد طه ( سوداني الجنسية ) اليوم الخميس 5 / 8 / 1442هـ، بمدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن , وتحقيق العدل , وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

Time واتساب
وزارة الداخلية
الطائف
القصاص
محافظة الطائف
منطقة مكة المكرمة

أحدث التعليقات

Reem
طارت الجبه يادكتور هههههه
Reem
طارت الجبه يادكتور هههههه
محمد
تعرف مهدي
Reem
حي هالشوف يابو فهد
هيمو~☃️
واااووو🙀 مترين ماشاءالله😹 المفروض انها تسجل بمنظمة جينيس لتحطيم الأرقام القياسية

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