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"المسند" يحدد موعد رياح الخماسين

Time منذ ساعة
Views 2114
"المسند" يحدد موعد رياح الخماسين

الرياض (صدى):
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية بدء رياح الخماسين في النصف الثاني من الأسبوع القدم .

وأكد الدكتور عبد الله المسند أن رياح الخماسين لها بعض الخصائص حيث أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة .

وأضاف الدكتور عبد الله المسند أن رياح الخماسين تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الغبار وهذا ما سنشاهده في النصف الثاني من الأسبوع القادم .

كما أكد خبير المناخ عبد الله المسند أنه لا يلوح في الأفق خلال الـ 5 أيام القادمة أي حالة مناخية معتبرة .

 

Time واتساب
عبد الله المسند
رياح الخماسين

أحدث التعليقات

Reem
طارت الجبه يادكتور هههههه
Reem
طارت الجبه يادكتور هههههه
محمد
تعرف مهدي
Reem
حي هالشوف يابو فهد
هيمو~☃️
واااووو🙀 مترين ماشاءالله😹 المفروض انها تسجل بمنظمة جينيس لتحطيم الأرقام القياسية

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