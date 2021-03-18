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صورة جميلة للمدينة المنورة ليلا
منذ 25 دقيقة
579
(صدى):
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أحدث التعليقات
fares
الله يوفقك وتوصلين الى تتمنين
اسعد الدلخ
غلط... عليكم بعوين البساسه ...فهي مهمه جدا لمنع الحوادث وبالدليل القاطع
ابو علي
ما راح يجيها شي عندنا الرجل يحاسب لكن المرأه عادي تأخذ راحتها
fares
المفروض تستدعي رجل الامن الملكف بحراسة المكان حتى يتم يحل الموضوع ويقوم بدوره ابلاغ الشرطة هذا هو المناسب وليس الدخول في جدال معه
محمد الدوسري
بزران ودي أمسك كل واحد واعطيه كف واقولهم حركوا انت وهي يلا يلا لعن الله منتو بورعانه يلا يلا انقلعوا
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