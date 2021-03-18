الأعداد السابقة للصحيفة

تفجير يستهدف وزير الخدمة المدنية اليمني في عدن

Time منذ ساعة
Views 1880
تفجير يستهدف وزير الخدمة المدنية اليمني في عدن

عدن (صدى):
كشفت وسائل إعلام يمنية وقوع تفجير صباح اليوم الخميس يستهدف موكب وزير الخدمة المدنية اليمني في عدن .

وأكدت أن التفجير لم يسفر عن وقوع أي ضحايا فيما لم يتبين مدى حدوث إصابات ، وفقاً لـ "العربية " .

 

 

Time واتساب
عدن
تفجير عدن
وزير الخدمة المدنية اليمني

أحدث التعليقات

fares
الله يوفقك وتوصلين الى تتمنين
اسعد الدلخ
غلط... عليكم بعوين البساسه ...فهي مهمه جدا لمنع الحوادث وبالدليل القاطع
ابو علي
ما راح يجيها شي عندنا الرجل يحاسب لكن المرأه عادي تأخذ راحتها
fares
المفروض تستدعي رجل الامن الملكف بحراسة المكان حتى يتم يحل الموضوع ويقوم بدوره ابلاغ الشرطة هذا هو المناسب وليس الدخول في جدال معه
محمد الدوسري
بزران ودي أمسك كل واحد واعطيه كف واقولهم حركوا انت وهي يلا يلا لعن الله منتو بورعانه يلا يلا انقلعوا

أخر الأخبار

صورة جميلة للمدينة المنورة ليلا
صورة جميلة للمدينة المنورة ليلا
Time منذ 25 دقيقة Views 578
"حقوق الإنسان" تحذر من 6 طرق شائعة للاحتيال على عملاء البنوك
"حقوق الإنسان" تحذر من 6 طرق شائعة للاحتيال على عملاء البنوك
Time منذ 30 دقيقة Views 1571
"السعودية للكهرباء": إنجاز شبكة كهرباء يستفيد منها 13 ألف مدينة وقرية وهجرة
"السعودية للكهرباء": إنجاز شبكة كهرباء يستفيد منها 13 ألف مدينة وقرية وهجرة
Time منذ 35 دقيقة Views 1767
بالفيديو.. الصين تكشف عن أحدث سيارة بيك آب
بالفيديو.. الصين تكشف عن أحدث سيارة بيك آب
Time منذ 40 دقيقة Views 1436
"الأرصاد" تنبه برياح نشطة على منطقة تبوك
"الأرصاد" تنبه برياح نشطة على منطقة تبوك
Time منذ 50 دقيقة Views 1562
تفجير يستهدف وزير الخدمة المدنية اليمني في عدن
تفجير يستهدف وزير الخدمة المدنية اليمني في عدن
Time منذ ساعة Views 1880
إليسا: المتنمرين لقبوني بـ "أم الشرشف"
إليسا: المتنمرين لقبوني بـ "أم الشرشف"
Time منذ ساعة Views 830
طريقة تنظيف فلتر تكييف السيارة قبل دخول الصيف
طريقة تنظيف فلتر تكييف السيارة قبل دخول الصيف
Time منذ ساعة Views 1534
ثلاث حلول مثالية للقضاء على صعوبة التركيز
ثلاث حلول مثالية للقضاء على صعوبة التركيز
Time منذ ساعة Views 1443
بالفيديو.. مطالب بإعتماد الدهانات الأرضية على الطرق بدلاً من "عيون القطط"
بالفيديو.. مطالب بإعتماد الدهانات الأرضية على الطرق بدلاً من "عيون القطط"
Time منذ ساعة Views 1887