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الصحة العالمية تبشر بإطلاق لقاحات كورونا لا تحتاج لإبر الحقن

Time منذ 21 دقيقة
Views 1550
الصحة العالمية تبشر بإطلاق لقاحات كورونا لا تحتاج لإبر الحقن

وكالات (صدى):
أعلنت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أمس عن لقاحات لا تحتاج الى إبرة للحقن، ويمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة العادية.

وأضاف أن هذه اللقاحات ستظهر في نهاية هذه السنة، أو مطلع السنة المقبلة لافتة إلى أن هناك ما بين 6 و8 لقاحات جديدة ستكتمل تجاربها السريرية وتحال بياناتها إلى الجهات المختصة بالفسح قرب نهاية العام الحالي.

وتوقعت أنه بحلول سنة 2022 ستطرح مزيد من اللقاحات المحسّنة. وقد تشمل لقاحات تقوم على نظام جرعة واحدة، وأخرى يمكن تناولها بالفم، أو من خلال بخاخات أنفية، أو من خلال لصقات توضع على البشرة.

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منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
لقاحات كورونا

أحدث التعليقات

ريان
اسعد عمر قلي
فهد
هذي بويه
الملل
الشخص اذا مات اولاده يطلبون له المغفره ويتصدقون عنه ويسوون من اعمال الخير اما تمثيل وتكملت ادوار فهذا عيب وهو متربي علي العيب
اسعد الدلخ
خاصة بجودة ام الرطرطه والشده
هليل
مالك لايم يابو عمر : أمثال ابو جوالات وربعه هم البلاء فاحذروهم لابارك الله فيه وفي دعمه ، كل ماشاف الفريق مستقر طلع بتغريده هو وسلقه المنتفعين

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