الصحة العالمية تبشر بإطلاق لقاحات كورونا لا تحتاج لإبر الحقن

وكالات (صدى):
أعلنت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أمس عن لقاحات لا تحتاج الى إبرة للحقن، ويمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة العادية.
وأضاف أن هذه اللقاحات ستظهر في نهاية هذه السنة، أو مطلع السنة المقبلة لافتة إلى أن هناك ما بين 6 و8 لقاحات جديدة ستكتمل تجاربها السريرية وتحال بياناتها إلى الجهات المختصة بالفسح قرب نهاية العام الحالي.
وتوقعت أنه بحلول سنة 2022 ستطرح مزيد من اللقاحات المحسّنة. وقد تشمل لقاحات تقوم على نظام جرعة واحدة، وأخرى يمكن تناولها بالفم، أو من خلال بخاخات أنفية، أو من خلال لصقات توضع على البشرة.