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بالفيديو.. مواطن يقع ضحية لغش العقارات بالشرقية

Time منذ 40 دقيقة
Views 2028
بالفيديو.. مواطن يقع ضحية لغش العقارات بالشرقية

الدمام (صدى):
شهدت المجمعات السكنية التجارية حالات غش في الوحدات السكنية المباعة في أكثر من منطقة على مستوى المملكة .

ووقع أحد المواطنين بالمنطقة الشرقية مؤخراً ضحية لعملية غش تسببت في صدوع وتشققات بمنزله بعد مرور 4 أشهر فقط على الشراء وذلك بمجرد هطول الأمطار .

وأكد المواطن أنه حصل على شهادة هندسية معتمدة تؤكد سلامة العقار ولكنه تفاجأ بتشقق الجدران وتقشر دهان الحوائط وتصدع بعد هطول امطار خفيفة ، وفقاً لـ"الإخبارية " .

من جانبهم أكد خبراء على أهمية التأكد من سلامة العقار والإستعانة بالمهندسين وأخذ ضمانات كافية وكذلك الإستعانة بالغرف التجارية .

Time واتساب
المنطقة الشرقية
الوحدات السكنية
غش العقار

أحدث التعليقات

ريان
اسعد عمر قلي
فهد
هذي بويه
الملل
الشخص اذا مات اولاده يطلبون له المغفره ويتصدقون عنه ويسوون من اعمال الخير اما تمثيل وتكملت ادوار فهذا عيب وهو متربي علي العيب
اسعد الدلخ
خاصة بجودة ام الرطرطه والشده
هليل
مالك لايم يابو عمر : أمثال ابو جوالات وربعه هم البلاء فاحذروهم لابارك الله فيه وفي دعمه ، كل ماشاف الفريق مستقر طلع بتغريده هو وسلقه المنتفعين

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