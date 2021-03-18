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مباريات اليوم الخميس

Time منذ ساعة
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مباريات اليوم الخميس

ماجد محمد (صدى):
يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدة مباريات ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021 .

ومن أبرز هذه المباريات لقاء أرسنال أمام أولمبياكوس في إياب دور الـ 16 بالدوري الأوروبي، وقمة ميلان ضد مانشستر يونايتد في البطولة القارية .

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة :

ويلتقي أرسنال أمام أولمبياكوس – 8.55 مساءً بتوقيت المملكة على beIN Sports 1 HD Premium .

كما يلتقي مولده النرويجي أمام غرناطة الساعة 8.55 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium .

أما لقاء شاختار دونيتسك ضد روما الساعة 8.55 مساءً على beIN Sports HD Xtra 1 .

كما يقام لقاء دينامو زغرب و توتنهام – 8.55 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium .

يونج بويز السويسري ضد أياكس أمستردام – 11 مساءً على beIN Sports HD Xtra 1 .

ويلتقي فياريال ضد دينامو كييف – 11مساءً على beIN Sports 3 HD Premium .

أما ميلان و مانشستر يونايتد يلتقيان الساعة 11 مساءً على beIN Sports 1 HD Premium .

وتقام مباراة جلاسكو رينجرز أمام سلافيا براج الساعة 11مساءً على beIN Sports 2 HD Premium .

Time واتساب
ميلان
مانشستر يونايتد
ارسنال
الدوري الأوروبي
أولمبياكوس

أحدث التعليقات

ريان
اسعد عمر قلي
فهد
هذي بويه
الملل
الشخص اذا مات اولاده يطلبون له المغفره ويتصدقون عنه ويسوون من اعمال الخير اما تمثيل وتكملت ادوار فهذا عيب وهو متربي علي العيب
اسعد الدلخ
خاصة بجودة ام الرطرطه والشده
هليل
مالك لايم يابو عمر : أمثال ابو جوالات وربعه هم البلاء فاحذروهم لابارك الله فيه وفي دعمه ، كل ماشاف الفريق مستقر طلع بتغريده هو وسلقه المنتفعين

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