مباريات اليوم الخميس

ماجد محمد (صدى):
يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدة مباريات ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021 .
ومن أبرز هذه المباريات لقاء أرسنال أمام أولمبياكوس في إياب دور الـ 16 بالدوري الأوروبي، وقمة ميلان ضد مانشستر يونايتد في البطولة القارية .
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة :
ويلتقي أرسنال أمام أولمبياكوس – 8.55 مساءً بتوقيت المملكة على beIN Sports 1 HD Premium .
كما يلتقي مولده النرويجي أمام غرناطة الساعة 8.55 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium .
أما لقاء شاختار دونيتسك ضد روما الساعة 8.55 مساءً على beIN Sports HD Xtra 1 .
كما يقام لقاء دينامو زغرب و توتنهام – 8.55 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium .
يونج بويز السويسري ضد أياكس أمستردام – 11 مساءً على beIN Sports HD Xtra 1 .
ويلتقي فياريال ضد دينامو كييف – 11مساءً على beIN Sports 3 HD Premium .
أما ميلان و مانشستر يونايتد يلتقيان الساعة 11 مساءً على beIN Sports 1 HD Premium .
وتقام مباراة جلاسكو رينجرز أمام سلافيا براج الساعة 11مساءً على beIN Sports 2 HD Premium .