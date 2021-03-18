تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها

وكالات (صدى):
كشف الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي اليويفا على الإنترنت موعد إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وستجرى القرعة يوم غد، الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي في نيون بسويسرا، وسيبدأ البث المباشر على حسابات اليويفا على موقع التواصل الاجتماعي في تمام الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.
ومن المقرر أن يتم بث مراسم القرعة على قناة beIN SPORTS الإخبارية مباشرة، فيما تمثلت الفرق المتأهل في بروسيا دورتموند، وليفربول، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وبورتو، وريال مدريد، وبايرن ميونخ، وتشيلسي.
الجدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية الذهاب ستكون في 6 و7 إبريل، بينما العودة في 13 و14 أبريل، بينما مباريات قبل النهائي الذهاب في 27 و28 إبريل أما العودة فستكون في4 و5 مايو، أما المباراة النهائية ستقام في 29 مايو في استاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.