مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أكد مصرف الراجحي توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي أول القنوات الهاتفية : بكالوريوس " نظم المعلومات الإدارية ، علوم حاسب ، هندسة البرمجيات ،إدارة الأعمال مع التركيز على تقنية المعلومات " أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن سنة في تطبيقات الجوال بالقطاع المصرفي .
2- مدير علاقات السوق الإلكتروني : بكالوريوس فأعلى في " التسويق ، التجارة الإلكترونية ، العلاقات العامة " أو ما يعادلها ، خبرة مهنية لا تقل عن 4 سنوات وخبرة 3 سنوات فأعلى في التجارة الإلكترونية .
وحول موعد التقديم ، أكد مصرف الراجحي أنه متاح الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب : هنا
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