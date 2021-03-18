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مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1890
مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أكد مصرف الراجحي توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

1- أخصائي أول القنوات الهاتفية : بكالوريوس " نظم المعلومات الإدارية ، علوم حاسب ، هندسة البرمجيات ،إدارة الأعمال مع التركيز على تقنية المعلومات " أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن سنة في تطبيقات الجوال بالقطاع المصرفي .

2- مدير علاقات السوق الإلكتروني : بكالوريوس فأعلى في " التسويق ، التجارة الإلكترونية ، العلاقات العامة " أو ما يعادلها ، خبرة مهنية لا تقل عن 4 سنوات وخبرة 3 سنوات فأعلى في التجارة الإلكترونية .

وحول موعد التقديم ، أكد مصرف الراجحي أنه متاح الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب : هنا

هنا

Time واتساب
وظائف
الرياض
مصرف الراجحي

أحدث التعليقات

يوسف المهيد ـ ابو صالح
اللي يشوف العنوان يقول الحين البنت قايله شي كبير كل اللي قالت وخر عن وجهي وش الداعي من تكبير الموضوع .
عاطل بايعها
هههههههههههههههههههههههه قصدكم معسكر تويتر
kkkk
اللهم استر عوراتنا وعورة كل مسلم
عاطل بايعها
نتيجة طبيعية جدا في ظل دولة ملكية مطلقة حتى لو كانت دولة أسلامية
ابوسامي
الله يرحم العادات والتقاليد ماتت مع ابو متعب الله يرحمه

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