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طلاب جامعة الإمام زمان
منذ ساعة
855
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أحدث التعليقات
يوسف المهيد ـ ابو صالح
اللي يشوف العنوان يقول الحين البنت قايله شي كبير كل اللي قالت وخر عن وجهي وش الداعي من تكبير الموضوع .
عاطل بايعها
هههههههههههههههههههههههه قصدكم معسكر تويتر
kkkk
اللهم استر عوراتنا وعورة كل مسلم
عاطل بايعها
نتيجة طبيعية جدا في ظل دولة ملكية مطلقة حتى لو كانت دولة أسلامية
ابوسامي
الله يرحم العادات والتقاليد ماتت مع ابو متعب الله يرحمه
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