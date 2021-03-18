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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الحدود الشمالية ،الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة ، وارتفاع المج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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الرياض
الطقس

أحدث التعليقات

يوسف المهيد ـ ابو صالح
اللي يشوف العنوان يقول الحين البنت قايله شي كبير كل اللي قالت وخر عن وجهي وش الداعي من تكبير الموضوع .
عاطل بايعها
هههههههههههههههههههههههه قصدكم معسكر تويتر
kkkk
اللهم استر عوراتنا وعورة كل مسلم
عاطل بايعها
نتيجة طبيعية جدا في ظل دولة ملكية مطلقة حتى لو كانت دولة أسلامية
ابوسامي
الله يرحم العادات والتقاليد ماتت مع ابو متعب الله يرحمه

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