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بعد "هوشة الخبر" مطالب بالقبض على الفتاة

Time منذ 6 دقائق
Views 1310
بعد "هوشة الخبر" مطالب بالقبض على الفتاة

عادل الحربي (صدى):
على خلفية المشادة الكلامية بين شاب وفتاة في إحدى الأماكن العامة بالخبر، طالب مواطنون بالقبض على الفتاة التي ظهرت بالمقطع موجهة ألفاظ نابية للشاب.

وتصدر وسم " نطالب بالقبض على القاذفة " قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر على مستوى المملكة، للتنديد بتصرف الفتاة الغير لائق والمنافي للعادات والتقاليد بالمملكة.

وناشد نشطاء الجهات المختصة بالقبض على الفتاة واتخاذ اللازم بحقها، مؤكدين أن كونها فتاة لا يعفيها من العقاب.

وكانت " صدى " قد نشرت مقطعا وثق لحظة وقوع المشادة بين الفتاة والشاب، والتي وجهت له لفظا غير لائق، بعد تدخل عدد من المارة لإنهاء الشجار.

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Time واتساب
الخبر
مشادة

أحدث التعليقات

نجاة محمد
اشوفة اقتراح ممتاز ليش ما تقترحة لوزير العمل
ابو لؤي
هذا المقطع قديم من سنتين تقريبا ...
نجاة محمد
ربنا يشافيك و يعافيك
نجاة محمد
احسن هي و جه جميل لكن في التمثبل لا تصلح
نجاة محمد
دا معاشها نتيجة عملها وهي تأخذة بالكامل حتي لو كانت متزوجة

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