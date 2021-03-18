شاهد..‏لاعبة جدة ايكلز تطمح للاحتراف في ليفربول: كرة القدم تجري بدمي

ماجد محمد (صدى):
تحدثت لاعبة فريق جدة ايكلز لكرة القدم تالة الغامدي، عن طموحها بتمثيل المنتخب الوطني، والاحتراف خارجيًا وتحديدًا في فريق ليفربول الإنجليزي.
وقالت الغامدي في حديثها ببرنامج " صدى الملاعب " : " ألعب في فريق جدة ايكلز، مركز الظهير الأيمن، وكرة القدم شي يجري في دمي منذ صغري، وعندما كنت ألعب مع أقاربي في السادسة من عمري في المنزل زاد تعلقي بها وشاهدت نفسي فيها " .
وأضافت: " في طفولتي عندما نلعب مع الأولاد كانوا يضعون البنات في مركز حارس المرمى لكن كنت أثق بقدراتي ومهاراتي مما أهلني ذلك لأكون ضمن الفريق " .
وأكدت على ميولها الاتحادية، حيث تشجع نادي الاتحاد تأثرًا بوالدها مشيرة إلى أن لاعبها المفضل في النادي سعود عبدالحميد لكونه يلعب في مركز الظهير الأيمن الذي تلعب فيه، كما أعربت عن إعجابها بفهد المولد.