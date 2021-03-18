سياسي يقترح "رش المطهرات من الطائرات" للتصدي لكورونا

برازيليا (صدى):
قدم سياسي برازيلي مقترحًا باستخدام المروحيات والطائرات لرش مدينته بالكحول، في محاولة للقضاء على فيروس كورونا.
وقوبل الاقتراح بموجة من السخرية، بعد طرحه خلال اجتماع للسياسيين المحليين بولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية، لبحث سبل التصدي لكورونا.
وتساءل عضو المجلس المحلي " ألبيري دياس " خلال الاجتماع عن مدى فاعلية رش معقمات اليدين على المدينة عبر الطائرات، قائلا: " لدينا الكثير من رجال الأعمال هنا الذين يمتلكون طائرات ومروحيات، لا أعرف ما إذا كانت هناك نسخة سائلة من معقمات اليدين، ولكني أعتقد أن رش هذه المعقمات سيكون فكرة جيدة لأن الفيروس موجود في الهواء ".