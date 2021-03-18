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مفرح الشقيقي: من نسميهم بالدول المتقدمة أكثر تخلفًا من أي مكان بالعالم

Time منذ ساعة
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مفرح الشقيقي: من نسميهم بالدول المتقدمة أكثر تخلفًا من أي مكان بالعالم

عادل الحربي (صدى):
عدد الإعلامي مفرح الشقيقي، الأحداث التي شهدتها الدول التي تصنف كدول متقدمة كأمريكا وفرنسا وغيرها، مقارنًا تصرف سلطات تلك الدول بتصرفات الدول التي يتم تصنيفها كعالم ثالث.

وقال الشقيقي أحداث: " السترات الصفراء، مقتل جورج فلويد، الانتخابات الأمريكية، كورونا، أثبتت أن مَن نسميهم بالدول المتقدمة لديهم تصرفات أكثر تخلفا من أي مكان في العالم، وأن من يسمونهم دول العالم الثالث كانوا أكثر تحضرا في التعامل مع كثير من الأحداث مؤخرا " .

وأضاف: " الوعي ثقافة حياة وليس تهاويل إعلامية كاذبة، انكشفت الأقنعة، وعلينا أن نتعامل مع مجتمعات العالم في أمريكا وأوروبا بندّية دون أي إحساس بالدونية ".

وتابع: " كلما عزفوا على وتر تقدّمهم في الوعي علينا أن نرسل لهم آلاف الصور العنيفة والفوضوية التي فعلوها، وثقافة التخريب وإقصاء الآخر ونبذه ومحاربته التي صدّروها في أحداثهم " .

واستكمل الشقيقي قوله: " حتى إعلامياً خُدعنا لعقود من الزمن بأنهم أسياد الحياد والحرية والموضوعية والمهنية، لكن الأحداث أثبتت أن كل قناة وصحيفة وصحفي ومؤسسة هناك ينتمون لأحزابهم وآرائهم بتعصّب أعمى يصل حدّ الكذب والتلفيق والعدائية للآخر المختلف معه ".

وأضاف: " علينا أن نفخر بأوطاننا وقياداتنا ومجتمعاتنا، التي كسبت رهان الحكمة، والوعي، والثقافة والتحضر في أكثر الأحداث، وأثبت الزمن أن ما لدينا من أخطاء موجود لدى غيرنا وبدرجة أكبر، وأننا نستطيع المنافسة والتقدم والتميز وصناعة المستقبل في كل المجالات ".

واختتم الإعلامي حديثة قائلا: " الثقافة، والحكمة، والقوة، والوعي، ليست حكراً على دولٍ ما أو بقعة جغرافية دون أخرى، والحقائق أصبحت واضحة لمن يريد أن يراها، وشعارات الحقوق المُبالغ فيها أصبحت كرتاً سياسياً واجتماعياً وإعلامياً محترقاً..المجد لمن يبني وطنه والإنسان والمستقبل وهذا ما نفعله ونتفوق فيه بكل فخر " .

Time واتساب
الدول المتقدمة
مفرح الشقيقي

أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
سالم عدد التعليقات : 6 منذ 11 ساعة Arrow الرد كفيت ووفيت يابو خالد بيض الله وجهك وشكر على هاالمشاركة الجميلة للفايدة والعضة بارك الله فيك. ########################### ووجهك ابيض اخ سالم... نسال الله ان يحفظ الجميع من كل مكروه.
abdul
"..قائلة: " حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل ". قبّح الله وجهك. تعلّمي الادب ثمّ تعلمي العدل هو في المبيت والسكنى والمصاريف وليس في الحب العاطفي والقلبي. حتى في ابنائنا نعدل بينهم جميعا وننصف ولكن عاطفيا نتعلّق بواحد او واحدة اكثر من الآخرين. يعقوب عليه السلام كان عادلا بين ابنائه، ولكن تعلّقه بيوسف وبنيامين اكثر من ابنائه الآخرين لا يعني ان نبي الله يعقوب كان جائرا. والجور والطغيان والاستبداد ضد العدل والانصاف والمساوات. وحاش ان يوصف سيدنا المصطفى او يعقوب عليهما الصلاة والسلام بالجائر والطاغية والمستبد.
بلبل البحر
سبحان الله يكون العبد في نعمة (الستر والحرية) فيغفل عن شكرها فتزول!!
abdul
" مفرح الشقيقي: من نسميهم بالدول المتقدمة أكثر تخلفًا من أي مكان بالعالم ". لذا قاطع سياراتهم وادوتهم ومصانعهم واستورد عربات كارُّو من اثيوبيا وراكشو من بانغلاديش وشوية شلولو من ديار شلولو.
abdul
نعم، سحَروا أعيُن الناسِ كما قال عز من قائل : قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) Al Aaraaf. وهنا ايضا الامام الطبري رحمة الله عليه يفسر الآية قائلا " " سحروا أعين الناس "، خيلوا إلى أعين الناس بما أحدثوا من التخييل والخُدَع أنها تسعى" . المحصلة، انها مجرد خدع بصر وحيلة وتخيلات، لا أكثر ،ولم يحوّلوا الحبال و العصي الى حيات حقيقية.

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