الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. نقاش حاد بين ضيفين بسبب السحر.. والمذيع يضطر لإنهاء اللقاء

Time منذ 6 ساعات
Views 4705
Comment 6
شاهد.. نقاش حاد بين ضيفين بسبب السحر.. والمذيع يضطر لإنهاء اللقاء

عادل الحربي (صدى):
اضطر المذيع جمال المعيقل إلى إنهاء لقاءه بالداعية الشرعي علي آل ياسين، وصانع المحتوى عمر جبران الغامدي، وذلك بعد إنكار الأخير لوجود السحر والسحرة.

وكان النقاش قد أشتعل بين آل ياسين والغامدي، بعد سؤال المذيع حول قول الله تعالى: " ولا يفلح الساحر حيث أتى " ،كدليل على وجود السحر.

ورد الغامدي على المعيقل " بأنه ليس دليلا علميا "، لينفعل الداعية على الفور مؤكدًا أن القرآن علم والسنة علم.

وانفعل الغامدي بعد الهجوم عليه قائلا: " نحن لا نملك الرفاهية لتكفير الأشخاص الذين يسألون أو يدرسون شيء معين "، ليرد الداعية بقوله: " ديننا دين علم .

Time واتساب
علي آل ياسين
عمر جبران الغامدي

أحدث التعليقات

نجاة محمد
اشوفة اقتراح ممتاز ليش ما تقترحة لوزير العمل
ابو لؤي
هذا المقطع قديم من سنتين تقريبا ...
نجاة محمد
ربنا يشافيك و يعافيك
نجاة محمد
احسن هي و جه جميل لكن في التمثبل لا تصلح
نجاة محمد
دا معاشها نتيجة عملها وهي تأخذة بالكامل حتي لو كانت متزوجة

أخر الأخبار

بعد "هوشة الخبر" مطالب بالقبض على الفتاة
بعد "هوشة الخبر" مطالب بالقبض على الفتاة
Time منذ 6 دقائق Views 1303
الحصيني: أجواء حارة بنهاية الأسبوع عدا 4 مناطق
الحصيني: أجواء حارة بنهاية الأسبوع عدا 4 مناطق
Time منذ 33 دقيقة Views 1559
شاهد..‏لاعبة جدة ايكلز تطمح للاحتراف في ليفربول: كرة القدم تجري بدمي
شاهد..‏لاعبة جدة ايكلز تطمح للاحتراف في ليفربول: كرة القدم تجري بدمي
Time منذ 50 دقيقة Views 1756
بالصور.. زلزال قوي يضرب الجزائر
بالصور.. زلزال قوي يضرب الجزائر
Time منذ 57 دقيقة Views 1605
شاهد.. فوز الفهد تعلن عن حملها
شاهد.. فوز الفهد تعلن عن حملها
Time منذ ساعة Views 1168
هل للمتقاعدة معاش حال كان زوجها موظفًا؟ "التقاعد" تجيب
هل للمتقاعدة معاش حال كان زوجها موظفًا؟ "التقاعد" تجيب
Time منذ ساعتين Views 2700
هنا الزاهد تكتشف إصابتها بكورونا بالصدفة
هنا الزاهد تكتشف إصابتها بكورونا بالصدفة
Time منذ ساعتين Views 1088
صاحب مقهى: أغلب الكوفيهات تجيب زبائن "مدفوع لهم" لإيهام الناس بجودتها
صاحب مقهى: أغلب الكوفيهات تجيب زبائن "مدفوع لهم" لإيهام الناس بجودتها
Time منذ ساعتين Views 2070
سياسي يقترح "رش المطهرات من الطائرات" للتصدي لكورونا
سياسي يقترح "رش المطهرات من الطائرات" للتصدي لكورونا
Time منذ 3 ساعات Views 879
مغنية شهيرة تكشف تعرضها للاغتصاب في سن المراهقة
مغنية شهيرة تكشف تعرضها للاغتصاب في سن المراهقة
Time منذ 3 ساعات Views 1870