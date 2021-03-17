إعلان وفاة رئيس تنزانيا بعد غيابه الغامض

دودوما (صدى):
أعلنت تنزانيا وفاة الرئيس جون ماغوفولي، مساء الأربعاء، عن عمر 61 عاما، وذلك بعد غياب أسبوعين عن الظهور.
وكان اختفاء ماغوفولي قد أثار تكهنات بشأن حالته الصحية، فيما ثارت شائعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد لكن مسؤولين نفوا ذلك في 12 مارس الجاري.
وقالت نائبة الرئيس: "يؤسفني أن أعلن أن اليوم 17 مارس 2021 حوالي الساعة السادسة مساء فقدنا قائدنا الشجاع الرئيس جون ماغوفولي، الذي توفي متأثرا بمرض في القلب في مستشفى مزينا بدار السلام التي كان يتلقى فيها العلاج".
يذكر أنه وفقا للدستور التنزاني، من المفترض أن تتولى سامية حسن نائبة الرئيس، الرئاسة لباقي ولاية ماغوفولي البالغة 5 سنوات.