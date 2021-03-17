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إعلان وفاة رئيس تنزانيا بعد غيابه الغامض

Time منذ ساعة
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إعلان وفاة رئيس تنزانيا بعد غيابه الغامض

دودوما (صدى):
أعلنت تنزانيا وفاة الرئيس جون ماغوفولي، مساء الأربعاء، عن عمر 61 عاما، وذلك بعد غياب أسبوعين عن الظهور.

وكان اختفاء ماغوفولي قد أثار تكهنات بشأن حالته الصحية، فيما ثارت شائعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد لكن مسؤولين نفوا ذلك في 12 مارس الجاري.

وقالت نائبة الرئيس: "يؤسفني أن أعلن أن اليوم 17 مارس 2021 حوالي الساعة السادسة مساء فقدنا قائدنا الشجاع الرئيس جون ماغوفولي، الذي توفي متأثرا بمرض في القلب في مستشفى مزينا بدار السلام التي كان يتلقى فيها العلاج".

يذكر أنه وفقا للدستور التنزاني، من المفترض أن تتولى سامية حسن نائبة الرئيس، الرئاسة لباقي ولاية ماغوفولي البالغة 5 سنوات.

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وفاة
تنزانيا

أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
سالم عدد التعليقات : 6 منذ 11 ساعة Arrow الرد كفيت ووفيت يابو خالد بيض الله وجهك وشكر على هاالمشاركة الجميلة للفايدة والعضة بارك الله فيك. ########################### ووجهك ابيض اخ سالم... نسال الله ان يحفظ الجميع من كل مكروه.
abdul
"..قائلة: " حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل ". قبّح الله وجهك. تعلّمي الادب ثمّ تعلمي العدل هو في المبيت والسكنى والمصاريف وليس في الحب العاطفي والقلبي. حتى في ابنائنا نعدل بينهم جميعا وننصف ولكن عاطفيا نتعلّق بواحد او واحدة اكثر من الآخرين. يعقوب عليه السلام كان عادلا بين ابنائه، ولكن تعلّقه بيوسف وبنيامين اكثر من ابنائه الآخرين لا يعني ان نبي الله يعقوب كان جائرا. والجور والطغيان والاستبداد ضد العدل والانصاف والمساوات. وحاش ان يوصف سيدنا المصطفى او يعقوب عليهما الصلاة والسلام بالجائر والطاغية والمستبد.
بلبل البحر
سبحان الله يكون العبد في نعمة (الستر والحرية) فيغفل عن شكرها فتزول!!
abdul
" مفرح الشقيقي: من نسميهم بالدول المتقدمة أكثر تخلفًا من أي مكان بالعالم ". لذا قاطع سياراتهم وادوتهم ومصانعهم واستورد عربات كارُّو من اثيوبيا وراكشو من بانغلاديش وشوية شلولو من ديار شلولو.
abdul
نعم، سحَروا أعيُن الناسِ كما قال عز من قائل : قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) Al Aaraaf. وهنا ايضا الامام الطبري رحمة الله عليه يفسر الآية قائلا " " سحروا أعين الناس "، خيلوا إلى أعين الناس بما أحدثوا من التخييل والخُدَع أنها تسعى" . المحصلة، انها مجرد خدع بصر وحيلة وتخيلات، لا أكثر ،ولم يحوّلوا الحبال و العصي الى حيات حقيقية.

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