شاهد.. مذيعة عن التعدد: "الإنسان العاقل موحد"

متابعة أميرة خالد (صدى):
أكدت المذيعة لبنى عبدالعزيز، على رفضها لمبدأ التعدد وتبرير ذلك بأن الشرع حلل للرجل الزواج من أربعة.
وقالت عبد العزيز خلال برنامج " طارق شو" :" الإنسان العاقل موحد، والشرع حلل 4 في أوضاع معينة لكن ما هو الأصل ".
وعن مبدأ أن الزوج إذا كان عادلا يحق له التعدد، قالت: " العدل مربوط حتى بالعاطفة ومستحيل يكون في العاطفة عدل " .
واستشهدت عبد العزيز بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: " اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك "، قائلة: " حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل ".
وكانت عبد العزيز قد وجهت رسالة للفتيات قالت فيها: " ابعدي عن المتزوج، ولا ترضين بنصف رجل ونصف حياة " .