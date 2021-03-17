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شاهد.. مذيعة عن التعدد: "الإنسان العاقل موحد"

Time منذ 42 دقيقة
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شاهد.. مذيعة عن التعدد: "الإنسان العاقل موحد"

متابعة أميرة خالد (صدى):
أكدت المذيعة لبنى عبدالعزيز، على رفضها لمبدأ التعدد وتبرير ذلك بأن الشرع حلل للرجل الزواج من أربعة.

وقالت عبد العزيز خلال برنامج " طارق شو" :" الإنسان العاقل موحد، والشرع حلل 4 في أوضاع معينة لكن ما هو الأصل ".

وعن مبدأ أن الزوج إذا كان عادلا يحق له التعدد، قالت: " العدل مربوط حتى بالعاطفة ومستحيل يكون في العاطفة عدل " .

واستشهدت عبد العزيز بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: " اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك "، قائلة: " حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل ".

وكانت عبد العزيز قد وجهت رسالة للفتيات قالت فيها: " ابعدي عن المتزوج، ولا ترضين بنصف رجل ونصف حياة " .

Time واتساب
التعدد
لبنى عبدالعزيز

أحدث التعليقات

بلبل البحر
تمعن في قول الله تعالى: {مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ} الله سماه سحر لأن عاقبة فعلهم اقناع الناس بقدراتهم الخارقة فيضلونهم عن سبيل الله تعالى
بلبل البحر
قطع الله لسانك يا جاهلة
بلبل البحر
هناك فرق بين الجلد حدا والجلد تعزيرا.. الكلام على الجلد التعزيري
واضح*** وصريح***
عمي يا بياع الورد ... قلي الورد بأيش .. قلي بالك تدوس على الورد ... وتساوي خله .. خله باكر يصير احساب يبه ... لله شتقله .. لله والمر يا هالمخلوق ترى .. لأجله جرعته .. جرعته مو كل ورد سموه ورد ... والريحة طيبه .. طيبه يصير ورد مو خوش ورد ... راسك يشيبه .. يشيبه وردٍ زرعته خوش ورد ... بإيدي زرعته .. زرعته من دجله والفرات يبه ... ماي انا جبته .. انا جبته..
الرياض قاليري
لاتنفخونهم بزياده اجل بتلعب مع مرادونا ههههههههههههههههههههه

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