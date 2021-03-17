جمال عارف لإدارة الاتحاد: "إذا كان المدرب يرتكب كوارث وينكم أنتم؟ "

نواف السالم (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي جمال عارف، مجلس إدارة نادي الاتحاد، لعدم اتخاذها أي إجراء بشأن مدرب الفريق فابيو كاريلي.
وقال عارف في رسالته للإدارة: " إذا كان كاريلي يصر على دعم من ليست لهم علاقة بكرة القدم وارتداء قميص الاتحاد على حساب جماهير الاتحاد التي عانت الأمرين، أبغى افهم وين مسيري النادي من هذه المآسي ".
وأكد عارف أن كاريلي يقوم بإشراك لاعبين أثبتوا أنهم ليس لهم علاقة بكرة القدم، مضيفا: " إذا كان المدرب يرتكب كوارث وينكم انتم ".
وودع الاتحاد كأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء، بالهزيمة أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، بدور ربع النهائي.