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شاهد.. نقاش حاد بين ضيفين بسبب السحر.. والمذيع يضطر لإنهاء اللقاء

Time منذ 35 دقيقة
Views 1717
شاهد.. نقاش حاد بين ضيفين بسبب السحر.. والمذيع يضطر لإنهاء اللقاء

عادل الحربي (صدى):
اضطر المذيع جمال المعيقل إلى إنهاء لقاءه بالداعية الشرعي علي آل ياسين، وصانع المحتوى عمر جبران الغامدي، وذلك بعد إنكار الأخير لوجود السحر والسحرة.

وكان النقاش قد أشتعل بين آل ياسين والغامدي، بعد سؤال المذيع حول قول الله تعالى: " ولا يفلح الساحر حيث أتى " ،كدليل على وجود السحر.

ورد الغامدي على المعيقل " بأنه ليس دليلا علميا "، لينفعل الداعية على الفور مؤكدًا أن القرآن علم والسنة علم.

وانفعل الغامدي بعد الهجوم عليه قائلا: " نحن لا نملك الرفاهية لتكفير الأشخاص الذين يسألون أو يدرسون شيء معين "، ليرد الداعية بقوله: " ديننا دين علم .

Time واتساب
علي آل ياسين
عمر جبران الغامدي

أحدث التعليقات

خالد
هههههههه خذاريف ... الكاميرات لاتظهر الجن نهائيا .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
مشممقن يحلم بالكاس
خالد
اخر الزمان يصير المال مع التافهين
أبو عبدالله
اعطو الناس رواتب تنحل مشاكل اليمن مافي رواتب كيف يصرف الجندي ورواتب تتأخر ولا تصل كامله مخصوم منها الراتب قليل ولا يكفي. حلوا مشاكل الرواتب ليش ماترسلوا مراقبين عل موارد اليمن من يسرقها ليش التحالف يراقب الموارد في اليمن ويوزعها بالعدل عل الشعب قبل تصل للهوامير.
احمد
زمن البنات . آخر الزمان . سلتوحه وقليلة حياء

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